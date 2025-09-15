Pokazia vám žalúdok a zaženú únavu. Dietologička vysvetlila, ktorým jedlám sa pred spaním treba vyhnúť
Tieto potraviny netreba úplne vynechať, stačí sa im vyhnúť tesne pred tým, ako sa uložíte do postele.
Prežiť pokojnú noc je pre mnohých luxus. Stres, pracovná vyťaženosť, zdravotné problémy a mnohé ďalšie faktory ľuďom často kradnú spánok a nevyvážená strava tomu rozhodne neprispieva. Jedlo pritom v našom živote zohráva dôležitú úlohu, obzvlášť vtedy, keď ide o potraviny, ktoré konzumujeme tesne pred uložením do postele.
Niektoré z nich totiž môžu spánkové cykly úplne narušiť. Dietologička Kristen Carli preto pre mesačník Real Simple prezradila, ktorým ôsmim veciam by sme sa mali pred spaním oblúkom vyhnúť.
8. Čokoláda
Hoci po nej mnohí túžia aj neskoro v noci, je lepšie ju neotvárať. Čokoláda totiž obsahuje kofeín a aj pridaný cukor, ktorý môže narušiť spánok. „Spôsobuje kolísanie hladiny cukru v krvi, čo vedie k ťažkostiam so zaspávaním,“ vysvetlila odborníčka, no zároveň dodala, že ak ju konzumujete niekoľko hodín pred spaním, malo by to byť v poriadku.
7. Čaje s kofeínom
Čaje síce zvyčajne obsahujú o 50 až 70 percent menej kofeínu než káva, no aj to môže stačiť na to, aby ste v noci nedokázali zažmúriť oči. Namiesto toho je lepšie siahnuť po nápojoch bez kofeínu alebo po takých, ktoré spánku prospievajú, napríklad po harmančekovom čaji.