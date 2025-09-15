Pokazia vám žalúdok a zaženú únavu. Dietologička vysvetlila, ktorým jedlám sa pred spaním treba vyhnúť - Dobré noviny
Pokazia vám žalúdok a zaženú únavu. Dietologička vysvetlila, ktorým jedlám sa pred spaním treba vyhnúť
Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Pokazia vám žalúdok a zaženú únavu. Dietologička vysvetlila, ktorým jedlám sa pred spaním treba vyhnúť

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok — Foto: Freepik/freepik

Tieto potraviny netreba úplne vynechať, stačí sa im vyhnúť tesne pred tým, ako sa uložíte do postele.

Prežiť pokojnú noc je pre mnohých luxus. Stres, pracovná vyťaženosť, zdravotné problémy a mnohé ďalšie faktory ľuďom často kradnú spánok a nevyvážená strava tomu rozhodne neprispieva. Jedlo pritom v našom živote zohráva dôležitú úlohu, obzvlášť vtedy, keď ide o potraviny, ktoré konzumujeme tesne pred uložením do postele.

Niektoré z nich totiž môžu spánkové cykly úplne narušiť. Dietologička Kristen Carli preto pre mesačník Real Simple prezradila, ktorým ôsmim veciam by sme sa mali pred spaním oblúkom vyhnúť.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

8. Čokoláda

Hoci po nej mnohí túžia aj neskoro v noci, je lepšie ju neotvárať. Čokoláda totiž obsahuje kofeín a aj pridaný cukor, ktorý môže narušiť spánok. „Spôsobuje kolísanie hladiny cukru v krvi, čo vedie k ťažkostiam so zaspávaním,“ vysvetlila odborníčka, no zároveň dodala, že ak ju konzumujete niekoľko hodín pred spaním, malo by to byť v poriadku.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik.com/freepik

7. Čaje s kofeínom

Čaje síce zvyčajne obsahujú o 50 až 70 percent menej kofeínu než káva, no aj to môže stačiť na to, aby ste v noci nedokázali zažmúriť oči. Namiesto toho je lepšie siahnuť po nápojoch bez kofeínu alebo po takých, ktoré spánku prospievajú, napríklad po harmančekovom čaji.

6. Sýtené nápoje

Článok pokračuje na ďalšej strane...

