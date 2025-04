Ukladáte vajíčka do chladničky špičkou nadol? Vedci prezradili, či stará babská rada naozaj funguje

Rozhoduje aj to, na aké miesto v chladničke vajcia uložíte.

Povráva sa, že ak vajíčka uložíme do chladničky špičkou nadol, zostanú dlhšie čerstvé. Na čom táto babská rada vlastne stojí a má vôbec reálny základ? Škrupina slepačieho vajca síce naozaj nie ja taká nepriepustná, ako sa na prvý pohľad zdá, no niektorí odborníci si myslia, že sa za tým skrýva oveľa viac.

Robí vzduchová bublina zázraky?

Podľa portálu ScienceDirect, ktorý zhromažďuje vedecké články, sú škrupiny vajíčok posiate drobnými pórmi, cez ktoré môžu prenikať plyny, ale aj baktérie. Vnútri vajíčka sa zasa na jeho širšom konci zvyčajne nachádza vzduchová bublina, ktorá slúži ako indikátor čerstvosti. Čím je vajce staršie, tým je bublina väčšia, pretože sa cez pórovitú škrupinu postupne odparuje voda a plyny.

S tým súvisí aj známa rada o ukladaní vajec do chladničky špičkou nadol. Vzduchový vačok sa tým má udržať mimo žĺtka, čo by malo spomaliť jeho kazenie. Táto teória však nikdy nebola vedecky podložená a v odborných článkoch o nej zmienku nachádzame len ťažko. Experti v súvislosti so skladovaním tejto potraviny odporúčajú skôr staviť na overené spôsoby.

Správne skladovanie

Dvere chladničky nie sú ideálnym miestom na ich ukladanie a to isté v zime platí aj o balkóne. Prudko sa meniaca teplota vajíčkam neprospieva, preto je najlepšie uložiť ich na strednú policu v spotrebiči a za žiadnych okolností neignorovať ostrý zápach alebo čudnú konzistenciu po ich rozbití.