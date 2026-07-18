Zavárané uhorky vraj boli Kleopatriným tajomstvom krásy. Lucie Bílá ich pripravuje overeným spôsobom
Majú oveľa bohatšiu históriu, než by ste čakali.
Vtipkuje sa o tom, ako ich milujú tehotné ženy, objavujú sa v príbehoch starých stovky rokov a vraj boli aj tajomstvom krásy samotnej Kleopatry. Zaváranie uhoriek jednoducho patrí k slovenskému letu ako máločo iné. Najlepšie chutia vychladené, poriadne chrumkavé a naložené v poctivom náleve. Vedeli ste však, že tieto malé zelené zázraky majú aj bohatú históriu?
Sýtili hladných námorníkov
V minulosti bolo konzervovanie nevyhnutnosťou, predstavovalo totiž ideálny spôsob, ako uchovať potraviny na dlhší čas. Uhorky boli dokonca jednou z prvých plodín, ktoré sa takto spracovávali. Na dlhých cestách sýtili hladných námorníkov a pre rodiny zasa znamenali spoľahlivý zdroj obživy počas tuhých zimných mesiacov.
Dnes už sú chvíle s pohármi a utierkami rozloženými po stoloch a celou rodinou, ktorá sa zíde pri vedrách plných uhoriek, priam spoločenskou udalosťou a skvelou príležitosťou na trávenie času s najbližšími. Mamy a babičky majú v každej rodine svoj overený trik, ako poháre čo najlepšie sterilizovať a uhorky pripraviť tak, aby vydržali dlhé mesiace. Svoj vlastný recept má dokonca aj Lucie Bílá.