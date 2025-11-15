Základom dobrého perkeltu je táto prísada. Pán Tymián pri varení obľúbenej klasiky myslí na každý detail - Dobré noviny
Základom dobrého perkeltu je táto prísada. Pán Tymián pri varení obľúbenej klasiky myslí na každý detail
Základom dobrého perkeltu je táto prísada. Pán Tymián pri varení obľúbenej klasiky myslí na každý detail

Dalibor Rákoczy a jeho kurací perkelt.
Dalibor Rákoczy a jeho kurací perkelt. — Foto: Instagram/pantymian

Známy foodbloger svojim receptom zaujal predovšetkým milovníkov tradičných jedál.

Jedlo je jeho jazyk lásky, varí pre tých, ktorých má rád a mnohé zákutia kuchárskeho remesla spoznal iba vďaka sledovaniu videí na YouTube. Dalibor Rákoczy, ktorý je na internete známy aj ako Pán Tymián, ešte pred pár rokmi varil každý týždeň dookola tie isté jedlá. Dnes je z neho skúsený kuchár, ktorého recepty inšpirujú tisíce fanúšikov.

Chcel viac

„Vždy všetkým hovorím, že varím preto, lebo som hladný. Doma sa varí, doma sa je, tak som to mal, na to som bol zvyknutý z domu. Čiže som doma veľa varil a postupne sa to celé nejako pretransformovalo na takú tú vášeň, že chcem vedieť viac, chcem vedieť niečo nové,“ zaspomínal si Dalibor pre magazín Active Beauty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kávičkári.sk (@kavickari)

Jeho začiatky vôbec neboli jednoduché, veľa vecí sa naučil sám alebo len z videí a pri niektorých technikách zasa fungovala iba metóda pokus – omyl. Dnes už s varením pomáha aj ostatným a svojou tvorbou motivuje. Nedávno napríklad na Instagrame zdieľal klasický recept na perkelt, pri ktorom nezanedbal žiaden detail.

Lahodný, no zároveň zdravý. To je hlivový perkelt Miriam Kalisovej.
Prečítajte si tiež: Úžasný perkelt Miriam Kalisovej zasýti žalúdok a vzpruží vašu imunitu. Môže za to špeciálna prísada

„Bude to znieť divne, ale základom dobrého perkeltu je cibuľa,“ prezradil Dalibor, ktorý vo svojom recepte venoval veľkú pozornosť spôsobu jej prípravy. Ako doplnok použil aj kvalitnú mletú papriku, ktorá chuť perkeltu iba podtrhla.

Perkelt Pána Tymiána:

