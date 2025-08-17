V jej rodine zavárajú celé generácie. Pamela Anderson má recept, vďaka ktorému kyslým uhorkám neodoláte - Dobré noviny
Dobré noviny
V jej rodine zavárajú celé generácie. Pamela Anderson má recept, vďaka ktorému kyslým uhorkám neodoláte
V jej rodine zavárajú celé generácie. Pamela Anderson má recept, vďaka ktorému kyslým uhorkám neodoláte

Pamela Anderson a jej zavárané uhorky.
Foto: Instagram/pamelaanderson, TikTok/thehomenet

Keď je dlhší čas preč, najviac sa teší na chvíľu, keď znovu vkročí do svojej záhrady.

Vegánka, milovníčka polievok a zanietená záhradníčka, to je herečka a modelka Pamela Anderson. Úroda z jej záhrady putuje rovno do sklenených pohárov, pretože zaváranie patrí medzi jej najväčšie vášne a hoci to niekomu môže pripadať úsmevné, Pamela túto činnosť berie nanajvýš vážne. V jej rodine má totiž dlhú tradíciu.

Ruže v zaváraninách?

„Naozaj sa teším, že pôjdem domov a budem môcť zavárať. Robím to rada, v našej rodine je to vážna vec,“ prezradila pre Plant Based News svetoznáma herečka, ktorá nakladanú zeleninu, džemy a sirupy pripravuje výlučne z vlastnoručne vypestovaných surovín. Používa pri tom aj neobyčajné ingrediencie, napríklad ruže, ktoré podľa nej vylepšia každé jedlo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Začiatkom augusta dokonca uviedla na trh limitovanú edíciu vlastných zaváraných uhoriek, pričom celý výťažok z predaja venuje Kalifornskému centru pre divokú zver. Ak by ste sa však ružiam v zaváraninových pohároch najradšej vyhli, nezúfajte. Pamela sa podelila aj o recept, v ktorom tento krok absentuje.

Helena Vondráčková a jej zavárané uhorky.
Prečítajte si tiež: Zavárajte uhorky ako legendárna Helena Vondráčková. Za vychýrený recept dostala už niekoľko ocenení

„Moja teta Vie vraví, že keď zaváraš uhorky, mal by si mať na vlasoch sieťku. V našej rodine sa zavárajú už celé generácie. Idem ich robiť podľa receptu z tetinej kuchárskej knihy,“ vysvetlila na TikToku obľúbená herečka a modelka.

Zavárané uhorky podľa Pamely Anderson

