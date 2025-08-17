V jej rodine zavárajú celé generácie. Pamela Anderson má recept, vďaka ktorému kyslým uhorkám neodoláte
Keď je dlhší čas preč, najviac sa teší na chvíľu, keď znovu vkročí do svojej záhrady.
Vegánka, milovníčka polievok a zanietená záhradníčka, to je herečka a modelka Pamela Anderson. Úroda z jej záhrady putuje rovno do sklenených pohárov, pretože zaváranie patrí medzi jej najväčšie vášne a hoci to niekomu môže pripadať úsmevné, Pamela túto činnosť berie nanajvýš vážne. V jej rodine má totiž dlhú tradíciu.
Ruže v zaváraninách?
„Naozaj sa teším, že pôjdem domov a budem môcť zavárať. Robím to rada, v našej rodine je to vážna vec,“ prezradila pre Plant Based News svetoznáma herečka, ktorá nakladanú zeleninu, džemy a sirupy pripravuje výlučne z vlastnoručne vypestovaných surovín. Používa pri tom aj neobyčajné ingrediencie, napríklad ruže, ktoré podľa nej vylepšia každé jedlo.
Začiatkom augusta dokonca uviedla na trh limitovanú edíciu vlastných zaváraných uhoriek, pričom celý výťažok z predaja venuje Kalifornskému centru pre divokú zver. Ak by ste sa však ružiam v zaváraninových pohároch najradšej vyhli, nezúfajte. Pamela sa podelila aj o recept, v ktorom tento krok absentuje.
„Moja teta Vie vraví, že keď zaváraš uhorky, mal by si mať na vlasoch sieťku. V našej rodine sa zavárajú už celé generácie. Idem ich robiť podľa receptu z tetinej kuchárskej knihy,“ vysvetlila na TikToku obľúbená herečka a modelka.