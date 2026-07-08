Je nádherné a ste tam za chvíľku. Moravské Toskánsko treba začať objavovať na jednom konkrétnom mieste
V tejto malebnej pahorkatine by ste určite nemali vynechať dve výnimočné miesta.
Rozľahlé vinice, zvlnené kopce a nekonečné pláne zaliate slnkom. Toskánsko už od nepamäti láka turistov na svoju magickú atmosféru, v ktorej čas akoby prestal existovať. Na rovnako malebné miesto sa však môžete dostať aj bez drahej letenky, rozpína sa totiž neďaleko Slovenska. Hovoria mu Moravské Toskánsko.
Jedno z najkrajších miest
Okolie mestečka Kyjov, ktoré je z Bratislavy vzdialené asi len hodinu a pol cesty autom, pred rokmi nadchlo aj zahraničný magazín Condé Nast Traveller, ktorý ho zaradil k päťdesiatke najkrajších miest sveta.
„V posledných rokoch sem jazdia fotografi zo všetkých kútov sveta, k najčastejším návštevníkom patria Poliaci, Kórejci alebo Japonci. Sú ich desiatky,“ spomínal dávnejšie pre Novinky.cz fotograf Radek Severa, ktorý na Kyjovskej pahorkatine strávil mnoho rokov. Práve vďaka malým kaplnkám, osamoteným stromom a zvlneným kopcom miesto dostalo svoju ikonickú prezývku.
Tieto miesta nevynechajte
Jeho objavovanie je najlepšie začať priamo v Kyjove. Ak sa odtiaľ vydáte k najvyššiemu bodu Kyjovskej pahorkatiny, k Babiemu lomu, budete musieť síce o niečo silnejšie šliapnuť do pedálov, no odmenou vám bude neopakovateľný výhľad na zelené údolie a možno aj pohár dobrého vína z miestneho vinárstva.