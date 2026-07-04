Dovolenkový trik so šatkou vám ušetrí miesto v kufri. Ivana Gáborík ukázala, ako sa pri balení nezblázniť
Známa tanečníčka sa na dovolenku balí hlavne prakticky.
Hoci je leto ešte len na začiatku, vďaka vlne horúčav odštartovalo v plnom prúde. Sezóna dovoleniek, oddychu pri mori, dobrého jedla a rodinnej pohody je presne to, na čo sa mnohí z nás v tomto období tešia zo všetkého najviac. A výnimkou nie sú ani známe tváre.
Žiadny problém s balením
Svoje letné dobrodružstvá zdieľa so svetom aj Ivana Gáborík, ktorá je na sociálnych sieťach mimoriadne aktívna a fanúšikovia na jej tvorbu nedajú dopustiť hlavne preto, že im pravidelne prináša praktické tipy zo života. Ani zďaleka pritom nejde len o jednoduché fit recepty, v ktorých nepochybne vyniká - rada poradí aj v iných oblastiach.
Najnovšie napríklad ukázala skvelý dovolenkový trik, ako z jedného obyčajného kusu látky vyčarovať hneď dva rôzne outfity. Práve balenie na cesty totiž býva pred odchodom tou najväčšou výzvou. Vziať si všetko potrebné, na nič nezabudnúť, no zároveň si zbytočne nebrať veci navyše a zmestiť sa do váhového limitu, dá občas poriadne zabrať.
Jej obľúbený trik
Ak však do kufra hodíte praktické kúsky, ktoré sa dajú využiť na viacero spôsobov a zakaždým vyzerajú originálne, máte po starostiach. Známej tanečníčke takto pomáha štýlová šatka. Stačí ju len správne previazať a Ivana prezradila, ako na to.