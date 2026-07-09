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Šťastie neexistuje, šokuje Emília Vášáryová. Potešenie nachádza v maličkostiach a udržuje si rovnováhu
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Šťastie neexistuje, šokuje Emília Vášáryová. Potešenie nachádza v maličkostiach a udržuje si rovnováhu

Emília Vášáryová a Milan Čorba
Emília Vášáryová a Milan Čorba — Foto: Wikimedia Commons/Pavol Frešo, Bratislavská župa; Pavol Frešo

Udržať si v živote rovnováhu je podľa nej nikdy nekončiaci boj.

Noblesa, s akou vstupuje do miestnosti a elegancia, ktorú vyžaruje, sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Emília Vášáryová si v nej po celých desaťročiach pôsobenia vybudovala výnimočné a pevné miesto. Práca je napokon aj tým, čo jej dodáva energiu a ženie ju vpred vo chvíľach, keď je všetko o čosi náročnejšie.

Čo iné by sme robili?

Legendárna umelkyňa sa nikdy nebála nahlas priznať, o koľko ťažšie sa jej na tomto svete žije, odkedy ho navždy opustil jej milovaný manžel. „Zle je bez Milana... Odvtedy už len tak prežívam, veľa pracujem, práca mi pomáha ďalej žiť,“ zverila sa v roku 2014 Novému Času.

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Potešenie nachádza pri svojich blízkych a práve herectvo je to, čo ju napĺňa zo všetkého najviac. Z duše vraj nenávidí, keď v pondelok v rádiu smutným tónom hlásia, že ľudia musia ísť opäť do práce. Nerozumie totiž, čo iné by sme mali robiť. Sama sa vždy na javisko úprimne teší a túto disciplínu má v sebe hlboko zakorenenú už od detstva.

Emília Vášáryová vo filme Pelíšky.
Prečítajte si tiež: Keď pozerá Pelíšky, vždy plače. Milka Vášáryová jednu bolestnú scénu zažila na vlastnej koži

Nezabúda sa tešiť z maličkostí

„Ja som už ako decko neznášala prázdniny. Bolo mi vždy strašne dlho. Práca je dôležitá, aby človek vôbec mohol žiť. Mňa napĺňa, nech je akákoľvek. Pracujem v záhrade, rada pracujem aj v domácnosti. Pomáham aj mojim deťom, keď treba, tak varím,“ vysvetlila v rozhovore pre STVR.

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Práve vďaka neutíchajúcemu pracovnému tempu a mnohým predstaveniam, ktoré doteraz hrá, si neustále zamestnáva hlavu, precvičuje mozog a nedovoľuje si poľaviť, za čo je nesmierne vďačná. Za oponou však nachádza aj niečo ďalšie, čo jej dodáva silu.

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