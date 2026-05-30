Otec míňal peniaze na alkohol, s mamou zomreli mladí. Moderátor Šorty sa bál, že naňho budú ukazovať prstom
Doma nemali rádio ani televíziu, no on vždy odbehol niekam, kde mohol sledovať svojich obľúbených moderátorov.
„Prvýkrát v živote som videl električku a diaľnicu. Bol som ohromený z obrovských budov, za všetkým som sa tu otáčal,“ spomína na svoju prvú návštevu Bratislavy moderátor Europy 2 Dušan Berky, ktorý je známy ako Šorty. Do éteru sa prebojoval z extrémne tvrdých podmienok. Prežil sedem rokov bez teplej vody, elektriny a plynu, no nedovolil, aby ho to zlomilo.
Peniaze z fušiek padli na alkohol
Šorty mal až do svojich pätnástich rokov ukážkové detstvo. So sestrou sa poctivo učili, v škole sa snažili, mama pracovala v rehabilitačnom centre a otec bol maliar. Krátko potom, ako oslávil 15. narodeniny, sa však mnohé zmenilo.
„V tom období prišlo k takej kríze, že boli zameškané nejaké splátky za byt. Nejaký úver sa zle splácal a bolo treba predať byt. Presťahovali sme sa do domu, kde asi dva roky všetko fajn fičalo. Ale otec pochádzal z tej obce, kam sme sa presťahovali, a kamoši ho strašne stiahli,“ priznal v podcaste Dominiky Mirgovej známy moderátor.
Už predtým si vraj občas vypil, no nikdy nie tak, aby bol opitý uprostred dňa. Tu sa to však začalo diať pravidelne. „Prišiel o robotu, o cech, už robil len nejaké nepravidelné fušky a tie peniaze, ktoré zarobil, minul na chľast. Bolo to zlé, bol strašný alkoholik,“ spomína si.
7 rokov bez teplej vody
Do závislosti postupne upadla aj mama. Hoci pila menej, no často, jej zdraviu to vôbec neprospievalo. Obaja rodičia napokon zomreli len v trojmesačnom odstupe a vo veľmi mladom veku – otec mal nedožitých 59 a mama len 53 rokov.