Svoju účasť v šou už dávno oľutoval. Projekt DJ Andrej sa zmenil, venuje sa nevšednému koníčku

Túžil len po láske, no ocitol sa v centre mediálnej pozornosti a nechtiac sa stal jednou z ikon slovenského internetu. Andrej Onderišin sa divákom televíznych obrazoviek vryl do pamäti ako svojrázny Projekt DJ Andrej, ktorý sa v šou Mama, ožeň ma snažil nájsť svoju životnú lásku. Od vysielania tejto relácie ubehlo už 13 rokov a aj keď sa ostrieľaný Andrej poriadne zmenil, niektoré veci vníma stále rovnako.

Svoju účasť v šou ľutuje

Na to, ako sa mu dnes darí, sa pozrel Richard Mažonas, moderátor relácie s názvom Za oponou virality, v rámci ktorej EMEFKA pátra po ľuďoch, z ktorých sa v minulosti neželane stali legendy internetu. Andrej počas rozhovoru s ním pôsobil odťažito, na hlave mal natiahnutú kapucňu, na nose položené tmavé slnečné okuliare a na mnohé otázky z osobných dôvodov radšej neodpovedal.

Nedôverčivosť mu však nikto nevyčítal, Andrej totiž doteraz cíti krivdu za to, že sa ľudia aj po rokoch zabávajú na jeho účet. Jeho hlášky sa stali virálnymi až do takej miery, že prežili celé desaťročie, a doteraz sa stáva, že ich niekto znova vytiahne na svetlo sveta. Známy Slovák si pritom dobre uvedomuje, že za to môžu aj jeho vlastné pochybenia, no tie po rokoch uviedol na pravú mieru.

Andrej v relácii Mama, ožeň ma. Foto: Reprofoto TV JOJ

Nevšedný koníček

„Povedal som, a to som asi spravil aj chybu, že vytváram vlastný operačný systém. Ja neviem, čo mi to napadlo. Bola to hovadina, to som si vymyslel. Taktiež nechápem, keď sa ma dievčatá pýtali, aký šport mám rád, tak som povedal bojové umenia. Toto mi veľmi uškodilo,“ uvedomuje si svojrázny muž, ktorý svoju účasť v ostro sledovanej šou už dávno oľutoval.