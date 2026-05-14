Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada
Hokej so sebou prináša aj náročné skúšky. Pochopil to aj legendárny brankár Ján Lašák.
Byť profesionálnym hokejistom má svoje úskalia, ktoré stoja v tieni športových úspechov a nablýskaných áut. Svoje o tom vie legendárny slovenský brankár Ján Lašák, ktorý v podcaste Money Talk prehovoril o tom, ako ostal z minúty na minútu bez práce, ale aj ako mu neustále cestovanie zničilo rodinu. V tridsiatke navyše zápasil s vyhorením – hokej ho netešil, z puku mal panický strach a pomohla mu až košická psychiatrička, ktorá našu hviezdu „zdžubala ako hada“.
Zarábal 500-tisíc ročne
Veľkým momentom v kariére Jána Lašáka boli Majstrovstvá sveta juniorov v roku 1999, na ktorých pre Slovensko pomohol vybojovať historickú bronzovú medailu. Jeden úspech mu navyše prihral ďalší, keď ho zo 66. miesta draftoval klub Nashville Predators ako vôbec prvého brankára zo Slovenska. Pobyt v Amerike však bol veľkou mentálnou skúškou aj školou prežitia. Ani kontrakt totiž neznamenal to, že sa z minúty na minúty nemusí niečo zmeniť.
„Bolo o päť minút dvanásť, pričom o dvanástej by som bol brankárom NHL. Tri minúty pred dvanástou zobrali iného, ktorého som predtým ja vytlačil z farmy. 11:57 som mal zmluvu na 500-tisíc dolárov a bol som dvojka v NHL a 12:01 som bol bez roboty. Vytiahli ma z autobusu s tým, že večer nechytáš a končíš. Taký je hokej,“ opísal Lašák v rozhovore s Milanom Dubcom.
Po dvoch týždňoch na farme už sťahoval celú rodinu späť na Slovensko. „Zavolal mi agent, že má pre mňa zmluvu do Omsku, vtedy ešte do Superligy, a tak som šiel. Kým som bol v lietadle, tak v Omsku medzitým vyhodili manažéra, zmluva padla a tak som bol bez zmluvy. A v hokeji je to úplne normálna vec. Jeden deň si hore a druhý deň si bez roboty,“ dodáva.
Byť hokejistom na farme totiž nebolo o zarábaní peňazí a hráči majú čo robiť, aby ostali na nule. „Keď ide hokejista na farmu a dostane 45-tisíc, tak si pomaly musí doniesť peniaze z domu. Pri tých cenách, čo sú tam dnes, keď sendvič stojí aj 16 dolárov, tak je doslova na nule. Ceny v Amerike sú prestrelené,“ vysvetľuje a dodáva, že hokejista zarába iba osem mesiacov cez sezónu a z platu si musí odložiť aj na zvyšnú časť roka.
Nie sme hlúpi, iba naivní
V prípade športovcov sa veľa hovorí o tom, ako zrazu nevedia ustáť život po skončení kariéry a v mladosti zas nevedia ani hospodáriť s rýchlo nadobudnutými peniazmi. „Mnoho ľudí hovorí, že sme hlúpi, ale to nie je pravda, sme naivní,“ hovorí brankár.