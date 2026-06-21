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Hotové za 5 minút a bez kysnutia. Martinine plnené langoše pripravíte bez toho, aby ste rozpálili kuchyňu
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Hotové za 5 minút a bez kysnutia. Martinine plnené langoše pripravíte bez toho, aby ste rozpálili kuchyňu

Martina Gromová / Plnené langoše.
Martina Gromová / Plnené langoše. — Foto: Instagram/furt_v_kuchyni

Jej recept sa stal medzi fanúšikmi okamžitým hitom.

S históriou langošov sa spája viacero legiend a podľa jednej z nich priniesli toto jedlo do Maďarska ešte v 16. storočí Turci. V tom čase sa cesto z chlebového základu ešte nesmažilo, ale pieklo a jedávalo sa na raňajky. Pripravovalo sa v tehlových peciach blízko otvoreného ohňa a od toho je odvodený aj samotný názov. Jeho základom je totiž maďarské slovo láng, čo v preklade znamená plameň.

Zmiznú skôr než vychladnú

Dnes sú už langoše neodmysliteľnou súčasťou leta aj u nás. Dopriať si ich po celom dni strávenom pri jazere či na kúpalisku a zasýtiť sa chrumkavým cestom potretým smotanou, kečupom a syrom je pre mnohých stelesnením dokonalej pohody.

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Príspevok používateľa 𝑭𝑼𝑹𝑻 𝒗 𝒌𝒖𝒄𝒉𝒚𝒏𝒊 *𝒶𝓁𝑒 𝓇𝒶𝒹𝒶 (@furt_v_kuchyni)
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Pripraviť si ich však môžete aj v pohodlí domova a to bez kysnutia či hodín strávených v kuchyni. S tipom ako na to prišla Martina Gromová, ktorú diváci poznajú zo šou Pečie celé Slovensko. Svojím receptom doslova rozbúrila vody medzi fanúšikmi, pretože láka nielen expresnou prípravou, ale aj tým, ako úžasne langoše vyzerajú.

Roman Paulus a zapečená tortilla.
Prečítajte si tiež: Deti sa ich nevedia nabažiť. Zapečené tortilly podľa Romana Paulusa sú výborným tipom na rýchlu večeru

„Plnené langoše za päť minút? Áno, aj bez kysnutia. Rýchla večera, ktorá zmizne skôr, než stihne vychladnúť. Teraz čakám vaše veľké ďakujem, lebo toto je oficiálne najrýchlejší langošový trik,“ so smiechom podotkla Martina vo svojom videorecepte.

Plnené langoše podľa Martiny:

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