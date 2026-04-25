Aj v domácich podmienkach pripraví pizzu ako z reštaurácie. Šéfkuchár z lesa zostal verný klasike
Použil som ešte cesto, ktoré som sa naučil ako prvé. Jednoduchá klasika, vysvetlil.
Láska k vareniu sa v jeho rodine dedí, a tak nie je divu, že Ľubomír Šmindák, ktorý na internete vystupuje pod prezývkou Šéfkuchár z lesa, čas v kuchyni doslova zbožňuje. Už jeho pseudonym však napovedá, že jedlo nepripravuje v úplne bežných podmienkach.
Stačí pár dobrých surovín
„Keď som ukončil podnikanie, vydal som sa sa usporiadať si myšlienky na púť do Santiaga de Compostela v Španielsku. Keď som prišiel domov, mal som v nohách nachodené stovky kilometrov, a tak som sa začal prechádzať po našich lesoch v okolí. Na jednu prechádzku som si vzal so sebou trochu zeleniny, kúsok krkovičky a panvičku. Pripravil som jednoduché jedlo, zavesil ho na blog a ľuďom sa zapáčilo,“ vysvetlil magazínu Varecha známy bloger.
Po rokoch skúseností v gastronómii a podnikaní v tomto odvetví má čo odovzdávať ďalej. Aj preto jeho tvorbu sleduje už viac ako 34-tisíc ľudí, ktorých zaujal aj podrobný recept na prípravu chutnej domácej pizze.
„Klasika z pár ingrediencií a predsa taká dobrá. Stačí pár dobrých surovín, dobrá pizza piecka a aj v domácich podmienkach si vieš vyčarovať parádnu pizzu ako z dobrej pizzérie. Použil som ešte cesto, ktoré som sa naučil ako prvé. Jednoduchá klasika,“ napísal Ľubomír k svojmu receptu na Instagrame.