Netreba na ňu rúru, stačí panvica. Medová torta Petry Tóthovej si získa každého, kto nemá čas vypekať
Neviem či sa z tohto receptu budú tešiť viac maminky alebo deti, priznala známa cukrárka.
Cukrársky talent rozozná už na prvé ochutnanie a ak by mala cudzincom odporučiť, čo u nás vyskúšať ako prvé, rozhodne by to bol klasický punčový rez. Petra Tóthová sa v cukrárskom remesle skutočne vyzná a svedčí o tom nielen jej porotcovanie v obľúbenej šou Pečie celé Slovensko, ale aj dlhoročná prax a recepty, o ktoré sa pravidelne delí aj s fanúšikmi.
Používa pravítka aj vodováhu
„Cukrári sa delia na inžinierov a umelcov. Umelec usypáva od oka a uvidí, čo z toho bude. Inžinier, naopak, odváži aj pár gramov soli. Ja som inžinier, mám rada presné postupy a gramáže,“ prezradila v rozhovore pre Denník N známa porotkyňa.
Pri pečení tort pracuje s pravítkom aj s vodováhou a nad jednou objednávkou dokáže stráviť aj štyri dni. Najskôr pečie korpusy, na druhý deň ich plní, tretí deň zdobí a na štvrtý odovzdáva. Existujú však aj torty, ktoré si takúto námahu nevyžadujú a perfektne sa hodia tým, ktorí sa chcú niečím jednoduchým a sladkým odmeniť čo najrýchlejšie.
„Neviem či sa z tohto receptu budú tešiť viacej maminky alebo deti, ale určite je to najjednoduchšia medová torta, ktorú si každý bude vedieť urobiť na palacinkovači alebo na panvici,“ uviedla známa cukrárka vo svojom videorecepte.