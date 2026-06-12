Nepridáva do nej múku ani zbytočne veľa tuku. Letná polievka Zuzany Vačkovej vás udrží vo forme
Polievka je u mňa stálica počas celého roka. Mám rada, keď je plná zeleniny, príjemne zasýti a pritom nezaťaží, vysvetlila.
Herečka Zuzana Vačková vyznáva zdravý životný štýl a zodpovedá tomu aj jej stravovanie. Je vychýrenou kuchárkou, stavia na výživné, no jednoduché jedlá a čím dlhšie tak robí, tým viac vníma, že jej organizmus za tento prístup ďakuje.
Vyhráva kombinácia póru a byliniek
Keď jej lekári pred časom v tele objavili zhubný nádor, šokovalo ju to. Našťastie sa ho podarilo úspešne odstrániť a ona dnes vie, že chce žiť inak. Hoci sa to netýka iba stravovania, práve na svojej životospráve si dáva mimoriadne záležať. Svedčia o tom aj recepty, ktorými inšpiruje na sociálnych sieťach, vrátane jedného z tých najnovších.
„Polievka je u mňa stálica počas celého roka. Mám rada, keď je plná zeleniny, príjemne zasýti a pritom nezaťaží. Táto pórovo-hubová polievka patrí presne k takým receptom. Je jednoduchá, rýchla, voňavá a nepotrebuje ani múku či zbytočne veľa tuku,“ vysvetlila obľúbená herečka na svojom Instagrame.
Vo svojom recepte vyzdvihla najmä jednoduchosť prípravy a fakt, že aj z obyčajných surovín môže vzniknúť plnohodnotné a chutné jedlo. „Najradšej na nej mám kombináciu póru, húb a byliniek, ktorá vytvorí úžasnú chuť aj bez zložitých ingrediencií. Ak patríte medzi milovníkov polievok rovnako ako ja, určite ju vyskúšajte,“ dodala.