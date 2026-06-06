Cestoviny má zo všetkého najradšej. Zdena Studenková ich vylepšuje jemnou omáčkou, ktorá chutí dovolenkovo
O svoje tipy z kuchyne sa delí aj na sociálnych sieťach.
V kuchyni nemá rada stereotyp, jedlom zásadne neplytvá a nebojí sa experimentovať. Herečka Zdena Studenková je svojím kulinárskym umením dobre známa. Variť pritom začala ešte ako malá a hoci jej prvý pokus o nadýchanú bublaninu dopadol neslávne, dnes už pečie majstrovsky a jej receptami sa inšpiruje aj verejnosť.
Jedlá plné fantázie a dostupných surovín
„Už ma nič nebaví tak veľmi ako varenie. Všetko ostatné je iba zdrojom obživy a prostriedkom na to, aby som si mohla nakúpiť kvalitné suroviny, koreniny, hrnce, varechy a vybúriť sa vo svojej najmilšej pracovni – kuchyni,“ priznala pre SME.
Jej jedlá sú overené časom a vyšperkované do najmenších detailov. Mnohé z receptov, o ktoré sa už podelila, sú aj prekvapivo jednoduché a plné fantázie aj surovín, ktoré bežne nájdete v chladničke. Výnimkou nie sú ani jej obľúbené cestoviny.
„Mojím obľúbeným jedlom sú cestoviny a dnes budú s krevetami,“ vraví na začiatku svojho videoreceptu obľúbená herečka, ktorá svoje osvedčené tipy z kuchyne zhrnula v úspešných kuchárskych knihách, no po novom sa o ne delí aj na sociálnych sieťach.