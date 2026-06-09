Pár kvapiek citróna zvýrazní jeho chuť. Chlapský hráškový krém je chutný a pripravíte ho za 15 minút
Vďaka tipu od foodblogera si môžete pripraviť aj extra jemnú verziu.
Polievky patria spolu s kašami k najstarším jedlám ľudstva. V tradičnej slovenskej kuchyni v minulosti prevládali najmä tie zeleninové, strukovinové, mliečne alebo kapustové a často sa zahusťovali zápražkou alebo zátrepkou zo smotany a múky. A kým v zime prestretým stolom kraľujú hlavne sýtejšie polievky, teplejšie mesiace prajú skôr ľahkým a osviežujúcim verziám.
Najlepšia je s krutónmi
Presne taký je aj hráškový krém, ktorý je na aktuálnu sezónu ako stvorený. Jeho príprava je expresná a zaberie približne 15 minút, takže ju hravo zvládnu aj menej skúsení kuchári. O svoj overený recept sa na Instagrame podelil aj známy foodbloger z profilu Chlap v kuchyni a pridal aj zopár tipov, ako ho dotiahnuť k dokonalosti.
Hotovú polievku je podľa neho najlepšie servírovať s niečím chrumkavým, napríklad s krutónmi a pre extra jemný výsledok ju po rozmixovaní môžete ešte precediť cez sitko. „Pár kvapiek citróna na záver krásne zvýrazní chuť,“ poradil foodbloger.