Domáce práce nedelia na ženské a mužské. Monika Hilmerová sa na Jara môže vo všetkom absolútne spoľahnúť
Prezradila tiež, ako ich deti vnímajú slávu svojich rodičov.
Minulý rok natáčala až štyri seriály, a keďže bola pracovne mimoriadne vyťažená, na koníčky jej nezostávalo veľa času. Herečka Monika Hilmerová však aj napriek tomu zvládala starostlivosť o rodinu, a to najmä vďaka svojmu manželovi. S Jarom Bekrom sú totiž zohraná dvojica a to, že sa naňho môže vo všetkom spoľahnúť, je pre ňu kľúčové.
Žiadne ženské a mužské práce
„Keď som musela odcestovať, staral sa o deti on. Od ich malička sme zvyknutí, že sme skoro každú nedeľu sedeli s diármi a rozoberali - Ja mám vtedy to a to, ty máš vtedy čo? Dobre, tak ja si toto posuniem, ty vieš posunúť toto... Ja sa na Jara môžem absolútne spoľahnúť, že sa vie o všetko postarať tak ako aj ja,“ vysvetlila obľúbená herečka v podcaste Mimóza.
Doma si nedelia práce podľa zaužívaných stereotypov, čím idú príkladom aj svojim deťom. Navzájom sa podporujú a Jaro pri svojej manželke stojí, dokonale ju pozná a vie, koho si vzal. Práve vďaka vzájomnému rešpektu funguje ich partnerstvo tak dobre.
Už pred ňou nehíkajú
„Páči sa mi, že to máme tak nastavené. Nie sú ženské práce a nie sú mužské práce. Vieme si to takto vykryť. Bez Jarovho chápania toho, čo obnáša profesia herečky, by to nešlo. On sa vtedy o všetko postará,“ pochválila ho.