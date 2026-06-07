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Domáce práce nedelia na ženské a mužské. Monika Hilmerová sa na Jara môže vo všetkom absolútne spoľahnúť
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Domáce práce nedelia na ženské a mužské. Monika Hilmerová sa na Jara môže vo všetkom absolútne spoľahnúť

Monika Hilmerová s rodinou.
Monika Hilmerová s rodinou. — Foto: Instagram/hilmerovamonika

Prezradila tiež, ako ich deti vnímajú slávu svojich rodičov.

Minulý rok natáčala až štyri seriály, a keďže bola pracovne mimoriadne vyťažená, na koníčky jej nezostávalo veľa času. Herečka Monika Hilmerová však aj napriek tomu zvládala starostlivosť o rodinu, a to najmä vďaka svojmu manželovi. S Jarom Bekrom sú totiž zohraná dvojica a to, že sa naňho môže vo všetkom spoľahnúť, je pre ňu kľúčové.

Žiadne ženské a mužské práce

„Keď som musela odcestovať, staral sa o deti on. Od ich malička sme zvyknutí, že sme skoro každú nedeľu sedeli s diármi a rozoberali - Ja mám vtedy to a to, ty máš vtedy čo? Dobre, tak ja si toto posuniem, ty vieš posunúť toto... Ja sa na Jara môžem absolútne spoľahnúť, že sa vie o všetko postarať tak ako aj ja,“ vysvetlila obľúbená herečka v podcaste Mimóza.

Instagram Post
Príspevok používateľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)
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Doma si nedelia práce podľa zaužívaných stereotypov, čím idú príkladom aj svojim deťom. Navzájom sa podporujú a Jaro pri svojej manželke stojí, dokonale ju pozná a vie, koho si vzal. Práve vďaka vzájomnému rešpektu funguje ich partnerstvo tak dobre.

Monika Hilmerová.
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Už pred ňou nehíkajú

„Páči sa mi, že to máme tak nastavené. Nie sú ženské práce a nie sú mužské práce. Vieme si to takto vykryť. Bez Jarovho chápania toho, čo obnáša profesia herečky, by to nešlo. On sa vtedy o všetko postará,“ pochválila ho.

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