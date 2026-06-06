Komáre odoženie domáci roztok zo štyroch ingrediencií. Internetová babička Barbara vie, ako ho pripraviť - Dobré noviny
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Komáre odoženie domáci roztok zo štyroch ingrediencií. Internetová babička Barbara vie, ako ho pripraviť
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Komáre odoženie domáci roztok zo štyroch ingrediencií. Internetová babička Barbara vie, ako ho pripraviť

Barbara Costello / Ilustračné foto.
Barbara Costello / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/brunchwithbabs, Magnific/jcomp

Poradila tiež, ako vyhnať mušky z kuchyne.

Príjemné teplé večery, rodinné grilovačky či noci strávené na terase. Leto sa nezadržateľne blíži a spolu s ním sa už dávno naplno prebudil aj hmyz. Otravné komáre vám však tento rok nemusia kaziť atmosféru. Stačí zmiešať pár surovín, ktoré máte bežne doma, a vytvoriť si účinný roztok, ktorý ich udrží v bezpečnej vzdialenosti.

Tajná ingrediencia?

S nápadom prišla Barbara Costello, bývalá učiteľka, ktorá dnes s úsmevom hovorí, že je babičkou takmer štyroch miliónov fanúšikov, ktorí jej tvorbu sledujú na Instagrame. Natáčať na sociálne siete síce začala až v sedemdesiatke, no ľudia jej videá priam zbožňujú, a to hlavne preto, že sa rozhodla odovzdávať ďalej svoje cenné skúsenosti.

Instagram Post
Príspevok používateľa BABS (@brunchwithbabs)
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„Tajná ingrediencia, ako sa vyhnúť hmyzu počas celého leta? Je to škorica. Nasypte ju do smetných nádob, aby ste sa zbavili červov a múch, a celú škoricu položte do misiek s ovocím, aby ste vyhnali mušky,“ radí v jednom zo svojich najnovších videí.

Ilustračné fotografie.
Prečítajte si tiež: Videli ste po byte pobehovať rybenku? Nenápadný hmyz signalizuje problém, ktorý môže vyjsť draho

Samozrejme, spomenula aj otravné komáre a prípravu roztoku, ktorý ich z vášho okolia zaručene vyženie. V tomto prípade však treba k škorici pridať ešte ďalšie dve ingrediencie. Samotná príprava domáceho „repelentu“ je expresná a teplé večery budú vďaka nemu určite príjemnejšie.

Domáci roztok proti komárom:

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To je nápad!

Plný hrniec

Zdravé tipy

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