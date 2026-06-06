Komáre odoženie domáci roztok zo štyroch ingrediencií. Internetová babička Barbara vie, ako ho pripraviť
Poradila tiež, ako vyhnať mušky z kuchyne.
Príjemné teplé večery, rodinné grilovačky či noci strávené na terase. Leto sa nezadržateľne blíži a spolu s ním sa už dávno naplno prebudil aj hmyz. Otravné komáre vám však tento rok nemusia kaziť atmosféru. Stačí zmiešať pár surovín, ktoré máte bežne doma, a vytvoriť si účinný roztok, ktorý ich udrží v bezpečnej vzdialenosti.
Tajná ingrediencia?
S nápadom prišla Barbara Costello, bývalá učiteľka, ktorá dnes s úsmevom hovorí, že je babičkou takmer štyroch miliónov fanúšikov, ktorí jej tvorbu sledujú na Instagrame. Natáčať na sociálne siete síce začala až v sedemdesiatke, no ľudia jej videá priam zbožňujú, a to hlavne preto, že sa rozhodla odovzdávať ďalej svoje cenné skúsenosti.
„Tajná ingrediencia, ako sa vyhnúť hmyzu počas celého leta? Je to škorica. Nasypte ju do smetných nádob, aby ste sa zbavili červov a múch, a celú škoricu položte do misiek s ovocím, aby ste vyhnali mušky,“ radí v jednom zo svojich najnovších videí.
Samozrejme, spomenula aj otravné komáre a prípravu roztoku, ktorý ich z vášho okolia zaručene vyženie. V tomto prípade však treba k škorici pridať ešte ďalšie dve ingrediencie. Samotná príprava domáceho „repelentu“ je expresná a teplé večery budú vďaka nemu určite príjemnejšie.