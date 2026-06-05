Opitý koláč zdobí čokoládovými zrniečkami. Jadranka Handlovská má k jedlu odmalička špecifický vzťah
V živote vraj robí všetko naopak.
Milovala sladké, do kakaa si sypala cukor a keď ako malá nechcela jesť, babka ju s polievkou naháňala po záhrade. Speváčka Jadranka Handlovská mala k jedlu odmalička špecifický vzťah. Chutili jej domáce pirohy aj tradičná slovenská kuchyňa, no v školskej jedálni na mnohé z jedál zanevrela.
V Juhoslávii si pýtala halušky
„Špenát ani dukátové buchtičky nemám rada. V školskej družine to bolo niečo hrozné a ja som to všetko stále odnášala,“ zaspomínala si v rozhovore pre Gastro Revue. Stravuje sa striedmo, no miluje taliansku kuchyňu a nedá dopustiť ani na balkánske špeciality.
„Všetko v živote robím naopak. Keď som bola v Juhoslávii, kričala som, že chcem slovenské halušky, v Bratislave som sa zasa dožadovala pity alebo filovaných paprík,“ so smiechom priznala pre denník SME a pridala aj jeden zo svojich obľúbených receptov.