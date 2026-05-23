Pár dní po pôrode sa bál o jej život. Manžel Barbory Krajčírovej už vie, že matky sú skutočné hrdinky
Barbora Krajčírová má za sebou náročné dni.
Zažili najsilnejšie momenty života, potom prišiel veľká skúška a strach. Barbora Krajčírová pred dvomi týždňami priviedla na svet dievčatko a všetko sa zdalo byť v poriadku. To však ešte šťastná rodinka netušila, čo ju v najbližších dňoch čaká. Dnes už vďaka tomu jej manžel Ľuboš vie, že matky sú naozaj skutočné hrdinky.
Po radosti prišiel strach
Dcérka Chiara sa narodila 13. mája a Ľuboš hovorí, že išlo o jeden z najsilnejších momentov jeho života. „Mal som možnosť byť s manželkou a malou od prvých chvíľ v Ružinovskej nemocnici,“ hovorí o dňoch, ktoré zmenili jeho pohľad na to, čo znamená pomoc pri deťoch – už vraj vie, že to nie je iba podanie vody, podržanie dieťaťa či vybavenie nejakej veci.
Až teraz na vlastnej koži zistil, čo všetko ženy a mamy reálne zvládajú každý jeden deň. To ale nebolo všetko a po pár dňoch rodinku čakala veľká skúška. „Manželku museli urgentne opäť hospitalizovať a operovať. Zrazu som ostal pri malej úplne naplno – nočné vstávanie každé dve hodiny, mlieko, prebaľovanie, uspávanie... do toho únava a strach o ženu,“ opisuje neľahkú situáciu moderátorkin partner.
Neskutočne silné ženy
Ako vraví, práve vtedy mu došlo, aké neskutočne silné sú ženy. „Koľko bolesti, vyčerpania a tlaku dokážu zvládnuť, pričom stále fungujú pre svoje deti. Úprimne, boli chvíle, keď som mal dosť... a o to väčší rešpekt dnes mám ku každej jednej mame,“ vyznal sa na sociálnej sieti.