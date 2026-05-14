Už majú doma všetko. Barbora Krajčírová porodila dcérku, meno talianskeho pôvodu okamžite zaujalo
Obľúbená moderátorka žiari šťastím.
„Rešpekt je to správne slovo. Spojila by som ho ešte s pokorou a vďakou, že si stále môžem dopriať chuť tohto pekného očakávania,“ hovorila moderátorka Barbora Krajčírová v čase, keď pod srdcom nosila svoje tretie dieťatko. Napriek prvotným tajnostiam dnes prežíva tie najkrajšie chvíle a fanúšikom sa spolu s novorodenou dcérkou prihovorila priamo z nemocnice. Okrem dojímavej fotografie prezradila aj meno, ktoré okamžite vzbudilo pozornosť.
Ako uvádza TV JOJ, obľúbená moderátorka sa stala trojnásobnou mamou. Radostnú novinku oznámila na sociálnej sieti len krátko po pôrode a pod jej príspevkom sa okamžite začali kopiť blahoželania od fanúšikov aj známych osobností.
Veľké tajomstvo
Ešte pred niekoľkými týždňami pritom Barbora priznala, že pohlavie bábätka pozná iba ona sama a tají ho dokonca aj pred manželom. O to väčšie bolo prekvapenie, keď svetu oznámila, že do ich rodiny pribudlo ďalšie dievčatko.
Dcérke dali meno Chiara, ktoré na Slovensku nepočuť často. Meno talianskeho pôvodu mnohých zaujalo aj svojím významom. Prekladá sa ako jasná, svetlá či žiarivá. „Chiara Krajčírová, už máme doma všetko,“ napísala moderátorka k fotografii z nemocnice. Zároveň poďakovala zdravotníkom z ružinovskej nemocnice. „Ďakujem pani doktorke Otápkovej a celému personálu, ste skvelí,“ odkázala.