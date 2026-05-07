Renomovaný psychológ Studnička: Mnohé ženy svojim rodinám otročia. Robia jednu obrovskú chybu

Psychológ Milan Studnička / Ilustračný obrázok
Psychológ Milan Studnička / Ilustračný obrázok — Foto: Reprofoto YouTube/Proti Proudu - podcast Dana Tržila; Gemini/Dobré noviny

Ženy sú akurát vyčerpané, nahnevané, vysvetlil expert.

Vychovať životaschopné deti, byť im dobrým vzorom a dať im do života to najlepšie – to je želanie všetkých zodpovedných rodičov. Populárny český psychológ Milan Studnička vo svojom projekte Dovychovat pomohol „dovychovať“ deti z 250-tisíc rodín a rovnako aj ich rodičov. Na sociálnych sieťach teraz otvoril citlivú a veľmi diskutovanú tému – ako veľmi majú rodičia „skákať“ okolo svojich detí? Prezradil aj to, kde robia najčastejšie chybu najmä súčasné mamičky, ktoré podľa neho v rodinách otročia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jasné pravidlá

„To sú maminky, ktoré svoje deti príliš rozmaznávajú – chystajú im napríklad desiate, aj keď majú 15 rokov a po aktovkách im hľadajú tie krabičky a zhnité jedlo. Potom sa vždy hnevajú na tie deti a ja im hovorím – dajte tam jasné pravidla hry,“ vysvetlil vo virálnom videu psychológ Studnička, ktorý uviedol jasné príklady.

„Rada ti prichystám desiatu, ak bude krabička do 18:00 umytá a pripravená, inak tú desiatu nerobím. Môžete byť láskavá, milá, ale neotročiť,“ pokračoval expert na výchovu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetko pre všetkých

„V momente, keď deti vidia mamičku, ktorá vníma svoju hodnotu, si ju taktiež vážia. Pretože keď si vážim samého seba, vážia si ma aj tí druhí, ale pokiaľ si nevážim samého seba a skutočne otročím rodine, chlap si to nebude vážiť, deti si to nebudú vážiť a ženy sú potom akurát vyčerpané, nahnevané,“ doplnil psychológ a vyzval všetky ženy, ktoré sa v tomto vzorci našli, aby si nastavili zdravé hranice – nielen vo vzťahu k partnerovi, ale aj k deťom.

Ak si žena hranice nenastaví, často sa ocitne v začarovanom kruhu únavy, frustrácie a pocitu nedocenenia. Deti si postupne zvyknú na to, že všetko dostanú bez námahy a namiesto vďaky prichádza samozrejmosť. Partner môže stratiť rešpekt, pretože nevidí ženu ako rovnocennú, ale ako niekoho, kto stále slúži. Takéto prostredie časom vedie k napätiu v rodine, vyhasnutým vzťahom a k pocitu prázdnoty – napriek tomu, že žena robí „všetko pre všetkých“. „Nebojte sa deťom povedať – a dosť,“ uviedol expert a poradil, ako na to.

