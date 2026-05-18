Rodičia si robia nárok na jeho dieťa, vzťah so sestrou ochladol. Brat Petry Vlhovej ušiel zo zlatej klietky
Verí, že všetko je tak, ako má byť.
„Jeden z bodov toxických rodičov je zastrašovanie. Keď to robili vlastnému dieťaťu, robili to aj iným ľuďom. Ja sa toho nebojím,“ povedal vo svojej najnovšej spovedi Boris Vlha, ktorý nechce byť vnímaný len ako brat úspešnej lyžiarky. Najnovšie vysvetlil, ako sa zmenil jeho vzťah so sestrou, a vrátil sa aj k svojim minuloročným vyjadreniam o rodičoch, ktorými šokoval verejnosť.
Odmalička bol jej ochrancom
Boris a Peťa trávili detstvo vo štvorici spolu s dvoma kamarátmi. „Boli sme traja chlapci a jedno dievča, ktoré sa správalo ako my. Čiže sme sa hrávali, ako sa chlapci hrávajú, a Peťa s nami, čo jej vôbec neprekážalo,“ so smiechom spomínal Boris Vlha v rozhovore pre Nový Čas pre Ženy.
Od svojej sestry je starší o tri a pol roka a v detstve bol jej veľkým ochrancom. Vytvorili si medzi sebou silné puto, no podobne ako mnohí iní súrodenci sa nevyhli ani detským šarvátkam, pri ktorých vraj mávala často posledné slovo práve Peťa. „Na dievča mala poriadnu ranu. Keď mi fľasla, cítil som to,“ priznal Boris v sestrinej autobiografii.
Konečne žijem, konečne voľne dýcham
Od začiatku bol neoddeliteľnou súčasťou jej kariéry, ktorej príbeh sa začal písať na svahoch v Jasnej, kde Vlhovci prevádzkovali bufet. Ich víkendy pravidelne začínali už o piatej ráno, z kuchyne sa niesla vôňa čerstvo pripravených raňajok a Petra sa popri bratovi v klube začala postupne zlepšovať.
„Niekedy ich nebolo jednoduché vyhnať z postele, tak som im musel každé ráno vypražiť chlieb vo vajci. Boli od neho závislí,“ spomínal ich otec. Brat Boris stál po sestrinom boku dlhé roky, no v roku 2023 sa rozhodol, že jej tím opustí. Postavil sa na vlastné nohy a otvorene priznáva, že na mnohé veci už má celkom iný názor.