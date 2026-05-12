Radšej sa na ňu nepozerajte, vraveli rodičia deťom. Barbora s plastovou hlavou je symbolom odvahy a sily
Radšej sa na ňu nepozerajte, vraveli rodičia deťom. Barbora s plastovou hlavou je symbolom odvahy a sily

Barbora Hájková.
Barbora Hájková. — Foto: Instagram - @baruhajkova

Keď prišla o polovicu lebky, nespoznala ju ani dcéra.

„Tá s plastovou hlavou.“ To je popis, ktorý má na svojom profile Barbora Hájková, statočná žena z Prahy, ktorá nestratila zmysel pre humor ani po tom, čo prežila jednu z najťažších skúšok života. Keď mala tridsať, narodilo sa jej vytúžené dieťa a zdalo sa, že už nemôže byť ani šťastnejšia. Vtedy si na hlave zbadala nenápadnú guličku, z ktorej sa vykľula rakovina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrča pri uchu

„Na moje ochorenie sa prišlo tak, že sa na mňa môj partner jedného krásneho rána pozrel a upozornil ma: ‚Baru, máš nejakú hrčku na hlave.‘ Ja som si hovorila, že to asi nebude nič, že ma možno niečo poštípalo,“ spomínala pre novinky.cz Bára, vtedy mama ročnej dcérky. Na naliehanie partnera nakoniec išla k lekárom a tí si s jej hrčou pri ľavom uchu spočiatku nevedeli rady. Sonografia a následná biopsia ukázali, že o banalitu rozhodne nepôjde.

Diagnóza bola šokujúca: dermatofibrosarcoma protuberans, vzácny druh nádoru, ktorý sa objaví asi u jedného človeka z milióna. „Bol to šok. Tridsaťročný človek úplne nepočíta s tým, že sa stretne s takým vážnym ochorením, s ktorým sa stretávajú skôr vyššie ročníky. Veľmi to zasiahlo mňa aj moju rodinu a aj lekári sa na mňa smutne pozerali, že je to problém a veľká smola,“ spomínala na rok 2017, keď sa jej život obrátil naruby.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polovica lebky

Agresívny nádor kože a podkožia sa Báre stihol „prehrýzť“ až do lebky, a tak musela podstúpiť radikálnu osemhodinovú operáciu. „Z hlavy mi vyrezali tkanivo, kus lebky, časť vnútorného ucha a prišla som tiež o celý čeľustný kĺb. Len som sa modlila, aby mi nemuseli z hlavy vziať viac, aby som neprišla o oko, to bola tiež jedna z možností. Napokon som šťastná, že to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ priznala Bára, ktorej lekári lebku prekryli časťou svalu z chrbta a kožou. Ako priznala v rozhovore pre kondice.cz, bol to veľký zásah nielen pre telo, ale aj pre psychiku. Bára mala bolesti, bola opuchnutá, ležala v nemocnici napojená na hadičky a vlastná dcérka ju nespoznávala a bála sa jej.

