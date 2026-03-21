Ukazovali naňho prstom a všeličo si šepkali. Pre známeho mladíka je brat s Downovým syndrómom vzorom
Vďaka nemu zistil, aká silná je úprimná láska.
Odmalička si vážil zdravie a život, čo ho naučil jeho brat s Downovým syndrómom. Na chlapca z fotografie deti v minulosti ukazovali prstom a šepkali si, že má v rodine zdravotne znevýhodneného človeka, no jeho to nezastavilo.
Dnes hrdo hovorí, že práve vďaka bratovi pochopil, aká silná môže byť úprimná láska. Keď mu ju totiž prejaví niekto ako on, môže si byť istý, že je skutočná a zároveň práve pri ňom zažíva veci, ktoré by pri nikom inom nezažil.