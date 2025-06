Sú úprimní a pred deťmi nič netaja. Roman Juraško prezradil novinky o svadbe s milovanou Dianou

Ich príbeh sa nezačal náhle, láska medzi Romanom Juraškom a Dianou Hágerovou sa rodila postupne a z priateľstva sa časom vyvinul hlbší vzťah, ktorý prerástol do dlhoročného partnerstva. Dnes spoločne vychovávajú dve ratolesti a hoci sú zasnúbení už od roku 2019, svadba do roka a do dňa pre nich nebola prioritou. Známy moderátor však nedávno prezradil, či sa ich veľký deň už blíži.

Nebáli sa čakať

„Zoznámili sme sa v štúdiu, videl som ju tam stáť, dlhé blonďavé vlasy, krásna žena,“ zaspomínal si v rozhovore pre Televíziu Markíza známy moderátor a zároveň dodal, že mu v tom čase vôbec nenapadlo, že s Dianou niekedy bude tvoriť pár. Ani jeden z nich sa však vzájomným citom nebránil a ich životné cesty sa napokon spojili.

V roku 2019 prišli romantické zásnuby, ktoré boli pre Dianu úplným prekvapením a keď sa ich vzápätí všetci začali pýtať, kedy bude svadba, spolu s Romanom na to mali jasnú odpoveď. „Nevnímame ako povinnosť, zobrať sa do roka a do dňa. Chceme, aby svadba bola pre nás krásnou spomienkou, a keďže do označenia „nás“ už patrí aj Izabelka, počkáme, kým trošku vyrastie,“ vysvetlila dávnejšie Diana v rozhovore pre Báječnú Ženu.

Kedy bude svadba?

S otázkami o svadbe to neutícha ani po rokoch, no odpoveď obľúbeného páru sa predsa len trochu zmenila. Izabelka a Tristan už podrástli, dcérka sa občas na svadbu sama opýta a rodičia pred ňou nič neskrývajú. Rovnako úprimní sú aj voči verejnosti. Tento veľký deň však vnímajú skôr ako intímny a osobný moment než ako veľkolepú oslavu.