Mrazený polotovar poctivé jedlo nikdy nenahradí. Na domáce pirohy Šimona Kána potrebujete správne zemiaky
Pripravil pochúťku, ktorá ctí tradíciu.
Väčšinu peňazí, ktoré si našetrí, minie na kuchynské vybavenie a za sporákom trávi desiatky hodín týždenne. Šimon Kán sa aj napriek tomu odmieta nazývať kuchárom. Mladý foodbloger, ktorý Slovákov oslnil svojimi videoreceptami, pritom ešte pred pár rokmi vedel pripraviť maximálne praženicu. Dnes jeho kulinárske výtvory obdivujú aj oveľa skúsenejší.
Základom sú zemiaky
„Začal som natáčať, ako varím, ale bez účelu zdieľať to na sociálnych sieťach. Mojich prvých päť videí nikdy nevyšlo a asi ani nikdy nevyjde. Ja vlastne ani neviem, prečo som to robil, prosto ma to bavilo a posielal som to len pár kamarátom. Tí ma nakoniec dokopali k tomu, aby som natočené recepty začal zverejňovať aj na sociálnych sieťach. A teraz sme tu,“ opísal Šimon pre SME.
Prvé video, ktoré skutočne prerazilo, bolo o sviečkovej. Odvtedy sa so spätnou väzbou na tvorbu šikovného gymnazistu roztrhlo vrece. Recepty často pripravuje po svojom, no dbá aj na tradície a s nimi sa nezameniteľne spája aj táto pochúťka.
„Mrazený polotovar nikdy nenahradí takéto poctivé domáce pirohy s bryndzou. Základom sú uvarené múčne zemiaky, ktoré treba nechať vychladnúť a ošúpať,“ prezradil talentovaný foodbloger vo svojom videorecepte na Instagrame.