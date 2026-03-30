Plnky nikdy nie je dosť, vraví Zdeněk Pohlreich. Prezradil spôsob, ako z nej vyťažiť aj niečo navyše
Pre obľúbeného šéfkuchára sú sviatky jari najmä o radosti.
Hoci Zdeněk Pohlreich Veľkú noc príliš neslávi, pečenie tradičného barančeka a mazanca k jeho práci v reštaurácii neodmysliteľne patrí. Ostatné zvyky však už idú mimo neho. Napríklad oblievačku, ktorú si v mladosti naplno vychutnával, dnes už s úsmevom prenecháva mladšej generácii.
Sviatky radosti
„Veľmi to neprežívam, ale je pravda, že základov sa držíme. Vždy sa snažíme mať niečo pripravené pre šibačov, aby nezvonili naprázdno. Ako chlapec som chodil aj šibať a veľmi ma to bavilo. Veľká noc je pre mňa veselým a pozitívnym sviatkom,“ prezradil pre magazín Extra známy kuchár.
V reštaurácii vraj v tomto období pravidelne pečú aj baránka, no pripravovať ho doma mu ani nenapadlo. Jarný recept, ktorý rád odporúča ostatným, je totiž trochu z iného cesta – ide o tradičnú mäsovú plnku, ktorá býva plnohodnotnou súčasťou sviatočného stola.
„V recepte je uvedené väčšie množstvo zmesi na plnku, než sa zmestí do kuriatok. Je to preto, že plnky nie je nikdy dosť a tiež preto, že v jednej rúre pri jednom pečení ekonomicky upečiete aj samostatnú plnku. Na jeden záťah tak máte aj niečo navyše,“ napísal vo svojej knihe s názvom Super jednoduše známy kuchár.