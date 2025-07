Zo školy si pamätá recept na univerzálne jedlo. Pochúťka Maroša Molnára je zložená z piatich ingrediencií

Ak by ste sa Maroša Molnára spýtali, čo je tajomstvom vysnívanej postavy, jednoznačne by odpovedal, že kvalitná strava a dostatok pohybu. Ľuďom, ktorí sa snažia zostať vo forme, pripomína aj dôležitosť pravidelného pitného režimu a riešenie ponúka aj tým, ktorí bojujú s neustálym nutkaním jesť niečo sladké.

Pamätá si ho zo študentských čias

„Sem-tam si dám chlebík vo vajíčku. Niekedy mi však stačí iba mozzarella s paradajkou. Zajem si k tomu celozrnnú bagetku a tým to hasne. Niekedy si dám pol bagetky s rybičkami a potom si dám druhú polovicu bagetky s maslom a domácim medom, aby som si trošku ulahodil. Dám do mozgu trochu cukru a spím ako zarezaný,“ prezradil o svojej večernej rutine pre magazín RedBull známy tréner.

Počas vysokej školy však zažil aj obdobie, keď musel o strave premýšľať celkom inak. Túto situáciu dôverne pozná nejeden študent s obmedzeným rozpočtom, ktorý sa túži stravovať zdravo a hlavne jednoducho, no nie vždy vie, ako na to. V tejto súvislosti si obľúbený tréner zaspomínal, ako podobné situácie riešil on sám.

„Na vysokej škole sme mali recept na jedno veľmi univerzálne jedlo na raňajky, obed aj večeru. Jednoduché, rýchle a malo to všetko, čo jedlo musí mať. Ak sa chceš viac zasýtiť, pridaj si mozzarellu alebo čokoľvek podľa chuti,“ poradil Molnár.

Univerzálne jedlo Maroša Molnára: