Je to začiatok konca, varuje Zdena Studenková. Kľúčom k spokojnej domácnosti je podľa nej jediná vec
Zmysel pre eleganciu zdedila legendárna herečka po svojej mame.
Je známa svojou noblesou, eleganciou a za každých okolností pôsobí ako pravá dáma. Zdena Studenková si tieto hodnoty osvojila už v detstve a to vďaka svojej mame aj babičke, ktoré jej do života dali do najdôležitejšie. Najnovšie otvorene prezradila, čo podľa nej tvorí základ spokojného života v domácnosti a na čo ženy vo vzťahoch často zabúdajú.
Prezývali ich dámičky
„Veľký vplyv na mňa mala spočiatku moja babička, ktorá bola síce veľmi jednoduchá žena, ale úžasná. Hoci sme boli naozaj chudobná rodina, muselo byť doma vždy veľmi čisto. Mali sme síce hliníkový príbor, ale museli byť servítky, muselo sa jesť pri normálne prestretom stole,“ spomínala podľa magazínu Madam Eva legendárna herečka v podcaste Hovory s Timeou.
Jej mama vraj mala mimoriadne vycibrený vkus a navyše vedela šiť, preto ich v mestskej časti, kde žili, všetci prezývali „dámičky“. Nikdy nevyšla z domu ani len na prah neupravená a vždy si dávala záležať na tom, ako vyzerá. Svoj zmysel pre eleganciu napokon odovzdala aj svojej dcére.
Hnusí sa jej to
„Mama by do smrti by nešla vysypať ani smeti, keby nebola učesaná a normálne oblečená. A ja tiež, učesaná musím byť, oblečená musím byť ako sa patrí. Ja to čo neznášam sú špinavé veci, roztrhané vec,“ vysvetlila herečka, ktorej sa jedna vec doslova hnusí.