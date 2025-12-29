Elegantná aj vyzývavá. Parišková sa vo vysielaní ukázala ako kráľovná s korunou a rozpálila Slovákov
Jojkárska moderátorka sa v hlavnej spravodajskej relácii Televízie JOJ ukázala v celkom novej polohe.
Prekvapila nielen svojich kolegov, ale aj divácku verejnosť. Aneta Parišková sa totiž počas vysielania hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ ukázala v celkom pre ňu novej polohe, keď svoj tradičný kostým vymenila za rozprávkové kráľovské šaty.
Jej nový výzor si okamžite všimli aj diváci a fanúšikovia a nezostalo to samozrejme bez odozvy. Novému Času napríklad napísal čitateľ Slavomír, ktorý netradičný outfit sympatickej moderátorky ohodnotil ako sexi a rozpaľujúci. A na sociálnej sieti sa pridali aj ďalší s pochvalnými komentármi.
Kostým nechala v skrini
Aneta Parišková patrí k dlhoročným tváram na obrazovkách televizií, začínala v Televízii Markíza a do moderátorského kresla hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ si sadá už tiež niekoľko rokov.
Tradične sa však pred kamerami a divákmi objavuje v obvyklom serióznom kostýme, ktorý však nedávno vymenila za celkom iný outfit.