Elegantná aj vyzývavá. Parišková sa vo vysielaní ukázala ako kráľovná s korunou a rozpálila Slovákov
Elegantná aj vyzývavá. Parišková sa vo vysielaní ukázala ako kráľovná s korunou a rozpálila Slovákov

Aneta Parišková sa ukázala v celkom novej polohe.
Aneta Parišková sa ukázala v celkom novej polohe. — Foto: Instagram @ aneta_pariskova_official

Jojkárska moderátorka sa v hlavnej spravodajskej relácii Televízie JOJ ukázala v celkom novej polohe.

Prekvapila nielen svojich kolegov, ale aj divácku verejnosť. Aneta Parišková sa totiž počas vysielania hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ ukázala v celkom pre ňu novej polohe, keď svoj tradičný kostým vymenila za rozprávkové kráľovské šaty.

Jej nový výzor si okamžite všimli aj diváci a fanúšikovia a nezostalo to samozrejme bez odozvy. Novému Času napríklad napísal čitateľ Slavomír, ktorý netradičný outfit sympatickej moderátorky ohodnotil ako sexi a rozpaľujúci. A na sociálnej sieti sa pridali aj ďalší s pochvalnými komentármi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aneta Parišková (@aneta_pariskova_official)

Kostým nechala v skrini

Aneta Parišková patrí k dlhoročným tváram na obrazovkách televizií, začínala v Televízii Markíza a do moderátorského kresla hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ si sadá už tiež niekoľko rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aneta Parišková (@aneta_pariskova_official)

Tradične sa však pred kamerami a divákmi objavuje v obvyklom serióznom kostýme, ktorý však nedávno vymenila za celkom iný outfit.

Elegantné aj vyzývavé

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…