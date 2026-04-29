Mrkvový koláč, ktorý jednou ingredienciou zmeníte na niečo iné. S Pycovým receptom vám stačí pár minút
Keď ochutnáš, pochopíš, napísal k receptu známy moderátor.
Pre zdravie, dobrý pocit aj z lásky k jedlu a k svojmu okoliu by si mal podľa neho variť každý. Martin Pyco Rausch si za týmto heslom stojí už roky. Moderátorskú kariéru vymenil za tú gastronomickú, na konte má už niekoľko kuchárskych kníh a zdá sa, že ani po rokoch nemá núdzu o nápady na nové recepty.
Jeho jedlá sú rôznorodé aj bez mäsa
„Aktívne denné varenie sa stalo stabilnou súčasťou života o čosi neskôr, keď som pochopil, že študovanie stravy, experimentovanie v kuchyni, a potom aj tvorba receptov budú pevným základom mojej existencie aj kreatívneho smerovania,“ priznal pre magazín Svet Evity.
Vo svojich receptoch stavia na kvalitu, nebojí sa skúšať nové kombinácie chutí a hoci sa stravuje vegetariánsky, jeho jedlám rozhodne nechýba rôznorodosť. Aj pri dezertoch dokáže prísť s niečím originálnym, o čom svedčí aj tip na mrkvový koláč, ktorý naplno vraj pochopia len tí, ktorí ho skutočne ochutnajú.
„Ozdobíš ho čímkoľvek len chceš, vyzerá nadýchane, ľahko, ale chutí ešte lepšie. Ak máš poruke mixér, stráviš pri tom len pár minút. Keď ochutnáš, pochopíš. Do cesta môžeš pridať aj kakao alebo vyrobiť čokoládovú verziu,“ radí bývalý moderátor a obľúbený kuchár na sociálnej sieti.