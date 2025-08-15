Na javisku poskakovala a v zákulisí plakala. Zuzana Tlučková v ťažkých chvíľach vždy pomôže jeden zázrak
Herečka sa optimizmu vraj učí celý svoj život.
Mnohí ľudia ju poznajú najmä z komediálnych rolí a politickej satiry. „Berú ma za komediálnu herečku a ja sa tomu vôbec nebránim,“ hovorí Zuzana Tlučková. Aj obľúbená herečka je však len obyčajný človek a neraz za úsmevom na doskách, ktoré znamenajú svet, ukrýva aj slzy. O tom, čo jej pomáha, keď jej nie je práve do smiechu, teraz prehovorila pre denník Pravda.
Hoci na verejnosti a v práci srší humorom, ťažké chvíle a komplikované situácie sa nevyhýbajú ani jej. Ako však vraví, keď už nastanú, nikdy ich nerieši s horúcou hlavou. „Zatiaľ sa mi vždy osvedčilo, že ráno múdrejšie večera,“ hovorí pre Pravdu 63-ročná Košičanka.
Ďakuje aj za dane a poistky
I keď to tak navonok nevyzerá, optimizmu sa vraj Zuzana učí celý život. „Aj keď som platila nejaké poistky a dane a bol to dosť veľký odliv peňazí, hovorím si: buď rada, že môžeš platiť poistky – aspoň máš za čo platiť poistku. Buď rada, že platíš dane, lebo to znamená, že máš prácu a zarábaš. Nie vždy sa mi darí hľadieť na veci pozitívne, ale keď nejde o život, sú to väčšinou malichernosti, ktoré sa dajú vyriešiť,“ konštatuje herečka, ktorá najradšej trávi čas s dobrými priateľmi.
„Mám zopár veľmi dobrých priateľov a veľa priateľov. Rada trávim čas najmä s tými, s ktorými sa poznáme už desaťročia a rozumieme si aj bez slov. Môžem s nimi byť, aj keď práve nemám dobrú náladu, a nemusím nič vysvetľovať. Alebo keď sa potrebujem vyžalovať. A medzi mojimi priateľmi sú aj mladí ľudia, ktorí ma dokážu dobíjať energiou, dať mi iný pohľad na život, a to je nesmierne osviežujúce. Oni ma zas omladzujú, aj s nimi som veľmi rada,“ podotýka umelkyňa, ktorej však v náročných chvíľach predsa len najviac zo všetkého pomáha jedna vec.