Na javisku poskakovala a v zákulisí plakala. Zuzana Tlučková v ťažkých chvíľach vždy pomôže jeden zázrak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na javisku poskakovala a v zákulisí plakala. Zuzana Tlučková v ťažkých chvíľach vždy pomôže jeden zázrak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 531 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na javisku poskakovala a v zákulisí plakala. Zuzana Tlučková v ťažkých chvíľach vždy pomôže jeden zázrak

— Foto: Instagram @tvmarkizaofficial, zuzanavackova

Herečka sa optimizmu vraj učí celý svoj život.

Mnohí ľudia ju poznajú najmä z komediálnych rolí a politickej satiry. „Berú ma za komediálnu herečku a ja sa tomu vôbec nebránim,“ hovorí Zuzana Tlučková. Aj obľúbená herečka je však len obyčajný človek a neraz za úsmevom na doskách, ktoré znamenajú svet, ukrýva aj slzy. O tom, čo jej pomáha, keď jej nie je práve do smiechu, teraz prehovorila pre denník Pravda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kukni na to! (@pavolno1974)

Hoci na verejnosti a v práci srší humorom, ťažké chvíle a komplikované situácie sa nevyhýbajú ani jej. Ako však vraví, keď už nastanú, nikdy ich nerieši s horúcou hlavou. „Zatiaľ sa mi vždy osvedčilo, že ráno múdrejšie večera,“ hovorí pre Pravdu 63-ročná Košičanka.

Zuzana Tlučková a Štefan Skrúcaný / Zuzana Tlučková
Prečítajte si tiež: Myslela si, že so Skrúcaným spolu zostarnú. Zuzana Tlučková napokon objavila šťastie v živote bez muža

Ďakuje aj za dane a poistky

I keď to tak navonok nevyzerá, optimizmu sa vraj Zuzana učí celý život. „Aj keď som platila nejaké poistky a dane a bol to dosť veľký odliv peňazí, hovorím si: buď rada, že môžeš platiť poistky – aspoň máš za čo platiť poistku. Buď rada, že platíš dane, lebo to znamená, že máš prácu a zarábaš. Nie vždy sa mi darí hľadieť na veci pozitívne, ale keď nejde o život, sú to väčšinou malichernosti, ktoré sa dajú vyriešiť,“ konštatuje herečka, ktorá najradšej trávi čas s dobrými priateľmi.

Foto: Instagram @zuzanavackova

„Mám zopár veľmi dobrých priateľov a veľa priateľov. Rada trávim čas najmä s tými, s ktorými sa poznáme už desaťročia a rozumieme si aj bez slov. Môžem s nimi byť, aj keď práve nemám dobrú náladu, a nemusím nič vysvetľovať. Alebo keď sa potrebujem vyžalovať. A medzi mojimi priateľmi sú aj mladí ľudia, ktorí ma dokážu dobíjať energiou, dať mi iný pohľad na život, a to je nesmierne osviežujúce. Oni ma zas omladzujú, aj s nimi som veľmi rada,“ podotýka umelkyňa, ktorej však v náročných chvíľach predsa len najviac zo všetkého pomáha jedna vec.

Najväčšia pomoc a inšpirácia

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.