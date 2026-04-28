Vie nielen spievať, ale aj výborne variť. Tacos od Emmy Drobnej chutia najlepšie ešte za horúca
Chutné tortilly speváčka vylepšila sviežimi omáčkami.
Pri varení vidí výsledok svojej snahy už za pár minút, práve preto je pre ňu tou najlepšou formou terapie. Speváčka Emma Drobná nie je len talentovanou umelkyňou, ale zdá sa, že aj veľmi šikovnou kuchárkou. Keď fanúšikom ukázala, ako to vyzerá v jej kuchyni, mnohí zostali príjemne prekvapení.
Fanúšikom vyrazila dych
„Slovenská kuchyňa je úchvatná, aj tá francúzska aj talianska. Mne sa stalo, že keď som prišla do Anglicka, chýbala mi slovenská kuchyňa a nebola som úplne fanúšičkou tej anglickej. Ale po pár mesiacoch sa to úplne otočilo a to anglické jedlo sa stalo mojím jedlom,“ priznala obľúbená speváčka v relácii Ide o nás.
V Londýne začínala ako čašníčka, no postupne sa vypracovala až na pozíciu pomocnej sily šéfkuchára, ktorému pomáhala s prípravou príloh. S varením však neprestala ani po návrate na Slovensko a hoci je dnes už úspešnou umelkyňou, rozhodne sa nebojí postaviť za sporák.
Dôkazom sú aj videorecepty, ktorými pravidelne teší fanúšikov na Instagrame. Tým najnovším navyše poriadne prekvapila. „Viem, že vieš spievať, veľmi dobre sa počúvaš. Ale že Emma varí takéto pochúťky, to som odpadol,“ pochválil ju v komentároch jeden z jej priaznivcov.