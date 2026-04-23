Má jemnejšiu chuť a je krémová. Mária Čírová s dcérou vylepšili paradajkovú polievku jednoduchým trikom
Potvrdzujem, že polievka bola vynikajúca, priznal manžel známej speváčky.
Nie je to o tom, že varenie je in. Mária Čírová si ho jednoducho užíva, a preto svoj čas strávený v kuchyni často zachytáva na videách, ktoré následne zdieľa so svetom. Nedávno túto aktivitu dokonca povýšila na inú úroveň a spolu s dcérou začala natáčať videorecepty, ktoré zvládnu pripraviť aj tínedžeri. Najlepšie na nich je, že sú nielen rýchle a jednoduché, ale aj chutné.
Taliansko na tanieri
„Snažím sa byť vždy autentickou a ide o to, že tým, čím žijem doma, tak tým zapĺňam aj svoj profil na sociálnych sieťach. Nie je to o tom, že teraz fičí varenie, tak som začala zrazu variť. Nás je doma päť, takže navariť musím, a v podstate ten mobil je blízko mňa a viem, že tých ľudí často inšpirujem práve tým, čo navarím,“ vysvetlila dávnejšie pre Televíziu Markíza známa speváčka.
So svojou dcérou Zoe nedávno prezradili aj jednoduchý trik na dokonale krémovú paradajkovú polievku. Jedna ingrediencia totiž zjemní jej chuť a dodá jej štruktúru, ktorú si nadšenci takýchto polievok okamžite zamilujú.
„Tak toto je úplné Taliansko na tanieri. Je fantastická a vďaka tomu cottage syru je úplne úžasne krémová,“ zhodla sa známa speváčka so svojou dcérou a nadšenie s nimi zdieľala aj hlava rodiny. „Lásky moje, ako vždy, iba potvrdzujem, že polievka bola vynikajúca,“ napísal Marián Kachút pod video.