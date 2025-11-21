Zahreje a doplní energiu. Krémová cesnačka od šéfkuchára Paulusa najlepšie chutí počas sychravých dní
Môžete si na nej pochutnať s kúskami opečeného chleba.
„Dal som si a môžem povedať, že ma úžasne zahriala,“ hovorí o svojej krémovej cesnakovej polievke známy šéfkuchár Roman Paulus. Na sociálnej sieti zdieľal tip, ktorý je nielen chutný, ale ako sám spomína, je aj perfektným spoločníkom na jesenné večery.
Príjemný bonus
V tomto období telo prahne po teplom jedle a ak je navyše aj plné chuti a dodá človeku energiu, je to len príjemný bonus. „Kombinácia cesnaku, zemiakov a póru so smotanovým nádychom vás krásne zahreje v sychravých dňoch,“ vysvetľuje šéfkuchár.
Aj tento recept Paulusových fanúšikov zaujal a v komentároch skúsenému kuchárovi sľúbili, že ho doma určite vyskúšajú. Polievku si môžete posypať obľúbenými bylinkami a servírovať s kúskami opečeného chleba.