Najlepšie sú ešte teplé, len s maslom. Šťavnaté žemličky Adriany Kemkovej bleskovo zmiznú zo stola
Ich príprava vám nezaberie viac než pol hodinu.
Upiecť niečo chutne, zdravo a zároveň tak, aby si to mohli bez obáv vychutnať aj celiatici - to jej po rokoch skúseností nerobí žiaden problém. Adriana Kemková sa totiž pečením podobných dobrôt zaoberá už dostatočne dlho na to, aby sa jej tipmi z kuchyne mohli inšpirovať aj ostatní. O recepty sa preto pravidelne delí so svojimi fanúšikmi.
Vďaka tvarohu sú mäkučké a nadýchané
„Pečiem najradšej, keď nemusím, v noci, keď som sama hore, počúvam pri tom hudbu, podcasty a tvorím niečo, čo ani sama neviem, ako dopadne. Ale baví ma aj tvoriť v kuchyni spolu s Jurajom. On nepečie, ale zato rád a vynikajúco varí,“ prezradila pre magazín Akčné ženy.
Fascinujú ju nové chute, nepoznané recepty a inšpiráciu hľadá najmä u zahraničných blogerov. Výsledné jedlo však vždy pretvára podľa vlastnej fantázie. Nebojí sa pritom ani klasiky, na ktorú stavila aj v jednom zo svojich posledných receptov a ponúkla tip na domáce pečivo, ktoré sa snáď nikdy neomrzí.
„Upečte si so mnou mäkučké, šťavnaté a nadýchané rýchle tvarohové bagels. Hotové ich máte do pol hodiny! Najlepšie chutia ešte teplé, len s maslom. U nás doma miznú rýchlosťou blesku,“ napísala Adriana k svojmu videoreceptu.