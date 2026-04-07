Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie
Chuť obľúbenej lahôdky Slovákov je podľa mnohých nezameniteľná.
Príbeh tresky v majonéze sa začal písať ešte počas druhej svetovej vojny a dodnes je fenoménom, na ktorý nedajú dopustiť staršie ani mladšie generácie. Za touto legendárnou kombináciou ryby, zeleniny, octu a majonézy, ktorá chutí nostalgiou, paradoxne stojí vyučený cukrár. Po tom, čo mu znárodnili podnik, musel začať úplne odznova a vytvoril receptúru, ktorá prežila desaťročia.
Recept z detstva
„Pán Boško vlastnil skvostnú cukráreň, bol vynikajúci cukrár, ale po tom 48. sa to znárodnilo. Keďže mal ku gastronómii vzťah, s rodinou sa presťahovali do Bratislavy a tým, že bol naozaj veľmi šikovný, stal sa vedúcim v Rybe. Bol taký tlak zo strany štátnych orgánov, že Slováci málo jedia ryby a on vďaka tomu, aby splnil takúto požiadavku, vymyslel tresku,“ vysvetlila v podcaste Od parenice po kvasnice etnologička Katarína Nádaská.
Chuť domácej tresky podľa mnohých vysoko prevyšuje tú z obchodu. O to viac vás možno poteší recept, ktorý si sestry Mana s Ajou pamätajú ešte z detstva. Najdôležitejšie je nechať ju pred podávaním poriadne vychladnúť a potom si ju už len vychutnať s čerstvými, mäkkými rožkami.
„Kto by ju nepoznal a ešte lepšie, kto by ju nemal rád? Vždy, keď sme doma, si ju kúpime, dva rožky k tomu a sme zasa deťmi. Jej chuť je nezameniteľná a nikde inde ju nedostanete, naša klasika. Za pár minút je na stole a najlepšie chutí vychladená,“ napísali sestry k obľúbenému retro receptu.