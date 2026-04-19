Bol bacuľatý a v škole mu to išlo zle. Drina v hostinci tohto mladíka naučila dôležité veci do života
Z nešikovného chlapca je dnes svetoznámy odborník.
Mal len päť rokov, keď rodičom začal vypomáhať v hostinci. Za približne euro na hodinu umýval poháre, krájal zeleninu a už vtedy bolo jasné, že s nožom v ruke mu to ide výborne. Chlapec z fotografie sa dnes na svoju minulosť nesťažuje, práve naopak. Pracovití rodičia ho od útleho detstva učili, že ak po niečom túži, musí si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce. Aj vďaka tomu nakoniec uspel.