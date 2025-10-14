Drel na poli a zarobené peniaze míňal na knihy. Tento chlapec si cestu na výslnie poctivo odpracoval
Nemal možnosť učiť sa nové veci z internetu, tak sa vynašiel.
Po revolúcii jeho rodina dostala hospodárstvo a obrovské polia a tak už ako malý často pracoval. Chlapec z fotografie sa vďaka tomu naučil, že v živote nič nedostane zadarmo a až do desiatich narodenín prežíval rozprávkové detstvo. Neskôr sa však jeho mama začala čoraz viac poddávať alkoholu a jemu bolo ľúto najmä mladšej sestry, ktorá mala v tom čase len päť rokov. Mamičke však nič nezazlieva, časom pochopil, že sama vyrastala v prostredí, kde bol alkohol na dennom poriadku a chlapcovi sa napokon aj napriek náročným chvíľam podarilo splniť si celoživotný sen.