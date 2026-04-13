Clivotu za domovom lieči poctivým kuracím vývarom. Tamara Kramar ho vylepšuje domácimi haluškami
Tradičný slovenský recept zvláda pripraviť aj ďaleko od domova.
Je dcérou známeho herca, no slávne priezvisko jej neotvára dvere všade, kam príde. Tamara Kramar sa totiž rozhodla ísť vlastnou cestou a vybudovať si život po svojom. V zahraničí, kde jej otca Maroša Kramára nik nepozná, preto žije život obyčajnej mladej ženy.
Chuť domova
Tamara sa predvlani presťahovala z anglického Brightonu do New Yorku, kde študuje na prestížnej hudobnej škole Berklee. „Školné stojí asi 60-tisíc dolárov. Dostala som štipendium, bez toho by som tam asi nešla. Hovorila som si, že by som to asi ľutovala, keby to nezoberiem,“ vysvetlila v rozhovore pre magazín Closer.
Svoju každodennosť dokumentuje aj na sociálnych sieťach a keď nedávno prezradila, čo jej pomáha zvládať clivotu za domovom, mnohých tým prekvapila. Lieči ju totiž jedlom. „Vždy, keď mi chýba domov, urobím si kurací vývar. Tak si ho poďte urobiť so mnou, bol výborný,“ vraví Tamara vo svojom videorecepte.