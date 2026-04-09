Osviežila ich výdatnou ovocnou omáčkou. Šúľance od Kvetky Horváthovej zasýtia a zaženú chuť na sladké
Po vytiahnutí z vody moderátorka šúľance hneď poleje roztopeným maslom.
Chuť šúľancov preliatych roztopeným maslom a posypaných makom či orechmi mnohým pripomína detstvo. Dnes si ich môžeme vychutnať aj v modernejších variáciách a hoci na tradíciu niektorí nedajú dopustiť, pri mäkkých šúľancoch sa naozaj oplatí experimentovať. Kvetka Horváthová ich napríklad pripravuje na ovocnej omáčke, ktorá im dodáva úplne nový rozmer.
Vylepšená klasika
„Dostali ste práve chuť na sladkú dobrotu, nemáte veľa času a chcete si zamaškrtiť? Vyskúšajte tieto šúľance. Zvládne ich urobiť úplne každý,“ napísala k svojmu videoreceptu obľúbená moderátorka, ktorá varenie miluje už od detstva a v kuchyni sa nebojí skúšať nové veci a kombinácie chutí.
Pri týchto šúľancoch však nejde o nič výstredné, skôr o príjemné osvieženie klasiky, ktorá už niekoho môže nudiť. Navyše, ovocné chute sa s tradičnými šúľancami spájali už aj v dávnej minulosti.
„Dochucovali sa pomletými orechmi, makom, lekvárom, cukrom, opraženou krupicou alebo strúhankou. Omastili sa maslom alebo masťou a podávali ako výdatné samostatné jedlo. V obilninárskych oblastiach mali aj funkciu obradového jedla,“ informuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru na svojom webe.