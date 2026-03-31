Vylepšil ju sezónnou ingredienciou. Hrudka Pána Tymiána je sviatočnou klasikou, ktorú Slováci milujú
Pri jej príprave zostal známy kuchár verný tradícii.
Vajíčka boli od nepamäti symbolom života a plodnosti a práve počas Veľkej noci prichádza ich čas. Na začiatku jari, keď sa príroda opäť prebúdza, bývajú v rôznych podobách súčasťou sviatočného pohostenia, rovnako ako tradičná hrudka, v ktorej zohrávajú hlavnú úlohu. Tento syr, typický najmä pre východné Slovensko, sa navyše výborne hodí aj ku klobásam, údenému mäsu a chrenu.
Dodal jej nový rozmer
„Vajíčka sa jedávali najmä uvarené na tvrdo alebo ako obradové jedlá, napríklad praženica s mladými žihľavovými lístkami alebo špeciálne veľkonočné jedlo z vajec, údeného mäsa, klobások, žemlí, strúhanky. Jeho príprava sa líšila podľa regiónov, podobne ako jeho názov –veľkonočná alebo vajcová baba, polnina, syrek, hrudka, baránek,... Ale vždy sa doň dávalo veľmi veľa vajec,“ prezradila pre portál Dobrúchuť.sk etnologička Katarína Nádaská.
Hoci je základný recept na hrudku nenáročný, sezóna medvedieho cesnaku mu dodáva úplne nový rozmer. Obľúbený kuchár Dalibor Rákoczy, ktorého fanúšikovia poznajú ako Pána Tymiána, hotové jedlo vylepšil aj inými ingredienciami, no v základe zostal verný klasike, na ktorú Slováci nedajú dopustiť.
„Ja som si to vymyslel tak, že do brioškovej žemle som dal šľahačku s nastrúhaným chrenom, následne som pridal šunku a plátky veľkonočnej hrudky. Všetko, čo mám rád na Veľkú noc, v jednom sendviči,“ vysvetlil na Instagrame.