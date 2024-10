Pripravuje ich bez štipky soli. Pri vychýrených kuracích prsiach Heleny Vondráčkovej dajte pozor na jednu vec

Stačí chvíľa nepozornosti a recept by ste mohli pokaziť.

Má rada tradičnú kuchyňu, no nepohrdne ani tou zahraničnou, najmä gréckou. „Obdivujem všetky jedlá, ktoré ponúka, napríklad tzatziki, naložené chobotnice a plody mora, “ vymenovala Helena Vondráčková portálu Story. Nezameniteľná speváčka nedá dopustiť ani na ustrice a najradšej si dopraje jedlá, ktoré jej žalúdok príliš nezaťažujú.

Všetko sa jej darí

„Ako dieťa som milovala babičkine šišky s makom a maminkine výnimočné marhuľové knedlíčky,“ zaspomínala si pre časopis Štamgast & Gurmán a dodala, že dnes najradšej varí vtedy, keď má v kuchyni pokoj. Rovnako ako na pódiu, jej aj v kuchyni ide všetko od ruky. „Myslím, že sa mi všetko darí, minimálne sa môj manžel nesťažuje,“ s úsmevom podotkla.

Pre Českú televíziu si spomenula aj na ich spoločnú konverzáciu pred svadbou. Budúci manžel Martin ju vtedy upozornil, že od nej bude potrebovať dve veci - aby varila, pretože on sám to nevie a aby bola ochotná prať mu futbalové dresy.

A ako sa volá jej vychýrený recept na kuracie prsia zaliate zmesou zo smotany a strúhaného syra? „No predsa Kura á la Helena,“ jednohlasne prehlásila spolu s moderátorkou. Pred ich prípravou však ešte otestovala nachystané grilovacie korenie. „Tú soľ tam teda ani nebudeme dávať, to by sme to ešte mohli pokaziť,“ usúdila.

Kuracie prsia podľa Heleny Vondráčkovej