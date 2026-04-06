Kávu by na palube nepila a vie, ktorým sedadlám sa vyhnúť. Letuška Zuzana odhalila zákulisie lietania - Dobré noviny
Kávu by na palube nepila a vie, ktorým sedadlám sa vyhnúť. Letuška Zuzana odhalila zákulisie lietania
Kávu by na palube nepila a vie, ktorým sedadlám sa vyhnúť. Letuška Zuzana odhalila zákulisie lietania

Letuška Zuzana / Ilustračné foto.
Letuška Zuzana / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/z.ako.letuska, Unsplash/Gerrie van der Walt

Jej práca nie je len o noblese a úsmevoch, často musí napríklad čistiť záchody.

Keď mala Zuzana Greizingerová 29 rokov, rozhodla sa vymeniť prácu v médiách za život v oblakoch. Stala sa letuškou a svoje zážitky neskôr spísala aj do knihy. Ukazuje v nej, že realita tejto profesie sa často líši od predstáv mnohých ľudí. Ako priznala v rozhovore pre Denník N, lietanie vraj už dávno nie je len o noblese a šampanskom, ale najmä o zodpovednosti a prísnej disciplíne.

Svoje rozhodnutie neoľutovala

„Letuška pracuje rukami, musia byť pekné a pestované. Nepôsobí dobre, keď robí v prvej triede, podáva dôležitému zákazníkovi nápoj a vidno, že má ohryzené nechty. Možno to znie skoro ako sci-fi, ale aj pred letmi nám ruky naozaj kontrolovali,“ prezradila pre Denník N Zuzana, ktorá si na náboroch musela prejsť všemožnými situáciami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V osobe letušky sa podľa nej spája práca policajtky, zdravotnej sestry, záchranárky, učiteľky aj psychologičky a hoci ide o profesiu náročnú po fyzickej aj psychickej stránke, ani po rokoch neoľutovala, že sa k tejto životnej zmene odhodlala.

Akú kávu ešte máte?

Jej práca pritom vôbec nie je o stretnutiach s vplyvnými ľuďmi a VIP cestujúcimi. Zuzana ako letuška často rieši aj úlohy, ktoré by laik v jej kompetenciách hľadal len málokedy. „Dnes už je z lietania už masová preprava. Musíte čistiť záchody a robiť aj ďalšie nepríjemné veci, naozaj sa narobíte. Keď vezmete do úvahy aj časové posuny a 20-hodinové zmeny, ktoré sú úplne bežné, zistíte, že táto práca má veľa mínusov,“ vysvetlila úprimne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po rokoch strávených vysoko nad zemou nazbierala množstvo skúseností, o ktoré sa teraz delí aj s ostatnými a zákulisie odhaľuje naozaj hodnoverne. Nielenže pozná odpoveď na otázku, kde sa v lietadle sedí najbezpečnejšie, ale vysvetľuje aj to, prečo by na palube nikdy nepila kávu.

