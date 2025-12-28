Po natáčaní čistil záchody a vykladal kamióny. Jindřich z Princezny ze Mlejna bol hviezdou len krátky čas - Dobré noviny
Po natáčaní čistil záchody a vykladal kamióny. Jindřich z Princezny ze Mlejna bol hviezdou len krátky čas
Radek Valenta bol po natáčaní rozrpávky Princezná ze Mlejka slávny len krátky čas.
Radek Valenta bol po natáčaní rozrpávky Princezná ze Mlejka slávny len krátky čas. — Foto: Csfd.sk/ © Česká televize

Úloha v obľúbenej českej rozprávke hercovi slávu a úspech nepriniesla.

Svoju najznámejšiu úlohu dostal trochu náhodou a v momente, keď to nečakal. Predstaviteľ dedinského šuhaja Jindřicha z rozprávky Princezná ze mlejna sa vďaka nej stál slávnym, hoci iba na chvíľku, a keď odišiel hľadať úspech za oceán, narazil na tvrdé prekážky. Ako však herec Radek Valenta prezradil pre Blesk, nesťažuje sa. Svoje šťastie napokon našiel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/113922065288786/photos/a.113924571955202/462101007137555/?type=3&ref=embed_post

Urobili z neho Mozarta

K úlohe Jindřicha sa dostal náhodou, keď bol štvrtákom na pražskom konzervatóriu. Pán Kachyňa vtedy točil Prima sezónu a tam som bol v skupine niekoľkých chalanov, medzi ktorými sa rozhodoval. A na ten konkurz sa zastavil Zdeněk Troška (režisér rozprávky, pozn. red.), prezradil umelec, ktorý sa vďaka tejto úlohe stal na krátky čas hviezdou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa CzechMovie (@czechmovie)

Ľudia ho vraj spoznávali na ulici. „No, ježišmarjá. A bolo to tými vlasmi. Tie kučery neboli moje, to bola trvalá. Oni mi vtedy hovorili, nestrihaj sa, to bude super, a potom ma vzali do salónu a urobili zo mňa Mozarta. Pri nakrúcaní mi prišlo, že je to v poriadku, ale keď som s tým jazdil v metre alebo v električke, tak som panikáril, že som vyzeral strašne,“ priznal so smiechom Radek Valenta.

Upratoval záchody

Medzi natáčaním prvého a druhého dielu Princezná ze mlejna však chcel herec zmenu, preto odišiel skúsiť šťastie do Spojených štátov. Narazil tam však na jeden problém.

