Po natáčaní čistil záchody a vykladal kamióny. Jindřich z Princezny ze Mlejna bol hviezdou len krátky čas
Úloha v obľúbenej českej rozprávke hercovi slávu a úspech nepriniesla.
Svoju najznámejšiu úlohu dostal trochu náhodou a v momente, keď to nečakal. Predstaviteľ dedinského šuhaja Jindřicha z rozprávky Princezná ze mlejna sa vďaka nej stál slávnym, hoci iba na chvíľku, a keď odišiel hľadať úspech za oceán, narazil na tvrdé prekážky. Ako však herec Radek Valenta prezradil pre Blesk, nesťažuje sa. Svoje šťastie napokon našiel.
Urobili z neho Mozarta
K úlohe Jindřicha sa dostal náhodou, keď bol štvrtákom na pražskom konzervatóriu. „Pán Kachyňa vtedy točil Prima sezónu a tam som bol v skupine niekoľkých chalanov, medzi ktorými sa rozhodoval. A na ten konkurz sa zastavil Zdeněk Troška (režisér rozprávky, pozn. red.),“ prezradil umelec, ktorý sa vďaka tejto úlohe stal na krátky čas hviezdou.
Ľudia ho vraj spoznávali na ulici. „No, ježišmarjá. A bolo to tými vlasmi. Tie kučery neboli moje, to bola trvalá. Oni mi vtedy hovorili, nestrihaj sa, to bude super, a potom ma vzali do salónu a urobili zo mňa Mozarta. Pri nakrúcaní mi prišlo, že je to v poriadku, ale keď som s tým jazdil v metre alebo v električke, tak som panikáril, že som vyzeral strašne,“ priznal so smiechom Radek Valenta.
Upratoval záchody
Medzi natáčaním prvého a druhého dielu Princezná ze mlejna však chcel herec zmenu, preto odišiel skúsiť šťastie do Spojených štátov. Narazil tam však na jeden problém.