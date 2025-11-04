Sklamania, skepsa, plač aj úzkosť. Cesta mladého Polívku a Magdy k spoločnému dieťaťu nebola jednoduchá
Známy herec očakáva narodenie prvého potomka s dlhoročnou partnerkou Magdou.
Keď sa im to napokon podarilo, nemohol byť šťastnejší. Vladimír Polívka, ktorý si nesmierne stráži súkromie, urobil pred časom výnimku a v rozhovore pre magazín Téma otvorene prehovoril o tom, že cesta za vytúženým bábätkom nebola vôbec pre neho a jeho partnerku Magdu jednoduchá. O svojho prvého potomka museli totiž obaja zabojovať.
Bude to dievčatko
Obľúbený český herec a jeho partnerka sa spoznali netradične v krčme, keď Vladimíra Magda obsluhovala. „Bola prekrásna, pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi pripadá strašne romantické,“ spomínal v Šou Jana Krausa na prvé stretnutie so ženou jeho života.
Obaja dnes tvoria harmonický pár už štyri roky a tešia sa, že sa ich rodinka o pár týždňov rozrastie o ďalšieho člena. Magda totiž nosí pod srdcom ich prvého spoločného potomka.
„Som v piatom mesiaci. A podľa ultrazvuku to vyzerá, že ona bude mať krásne dlhé nohy,“ uviedla partnerka Vladimíra Polívku ešte v septembri pre portál Super.cz a zároveň tak prezradila aj pohlavie očakávaného bábätka.