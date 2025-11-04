Sklamania, skepsa, plač aj úzkosť. Cesta mladého Polívku a Magdy k spoločnému dieťaťu nebola jednoduchá - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sklamania, skepsa, plač aj úzkosť. Cesta mladého Polívku a Magdy k spoločnému dieťaťu nebola jednoduchá
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 127 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sklamania, skepsa, plač aj úzkosť. Cesta mladého Polívku a Magdy k spoločnému dieťaťu nebola jednoduchá

Vladimír Polívka sa stane čochvíľa otcom.
Vladimír Polívka sa stane čochvíľa otcom. — Foto: Instagram @ vladimirpolivka1989

Známy herec očakáva narodenie prvého potomka s dlhoročnou partnerkou Magdou.

Keď sa im to napokon podarilo, nemohol byť šťastnejší. Vladimír Polívka, ktorý si nesmierne stráži súkromie, urobil pred časom výnimku a v rozhovore pre magazín Téma otvorene prehovoril o tom, že cesta za vytúženým bábätkom nebola vôbec pre neho a jeho partnerku Magdu jednoduchá. O svojho prvého potomka museli totiž obaja zabojovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vladimír Polívka (@vladimirpolivka1989)

Bude to dievčatko

Obľúbený český herec a jeho partnerka sa spoznali netradične v krčme, keď Vladimíra Magda obsluhovala. „Bola prekrásna, pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi pripadá strašne romantické,“ spomínal v Šou Jana Krausa na prvé stretnutie so ženou jeho života.

Vladimír Polívka bude otcom.
Prečítajte si tiež: Vyzerá to, že bude mať krásne a dlhé nohy. Syn Bolka Polívku sa pochválil najkrajšou novinkou

Obaja dnes tvoria harmonický pár už štyri roky a tešia sa, že sa ich rodinka o pár týždňov rozrastie o ďalšieho člena. Magda totiž nosí pod srdcom ich prvého spoločného potomka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vladimír Polívka (@vladimirpolivka1989)

„Som v piatom mesiaci. A podľa ultrazvuku to vyzerá, že ona bude mať krásne dlhé nohy,“ uviedla partnerka Vladimíra Polívku ešte v septembri pre portál Super.cz a zároveň tak prezradila aj pohlavie očakávaného bábätka.

Slzy a sklamanie

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…