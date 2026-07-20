Škandinávska spánková metóda je kľúčom k lepšiemu odpočinku. Jedna malá zmena robí obrovský rozdiel
Nič nestojí a pritom dokáže veľa zmeniť.
Spánok je pre ľudské zdravie kľúčový a najviac si to zväčša uvedomujú tí, ktorým chýba. Svoje o tom vedia aj študenti, ktorí počas bezsenných nocí dobiehajú štúdium na skúšky alebo neskôr oslavujú ich úspešné dokončenie. Netreba však zabúdať, že kvalitný odpočinok telu pomáha nielen z fyzického hľadiska, ale prispieva aj k psychickej pohode.
Spánok je aktívny proces
Najfrustrujúcejšie pritom je, keď chcete zaspať, no telu sa to nedarí. Nepokojný či prerušovaný spánok vedie k ešte väčšej nespokojnosti, podráždenosti a vyčerpaniu než v iných prípadoch a o to horšie je, keď to nie je len výnimka, ale scenár každej noci.
„Spánok je skalou zdravia a celkovej pohody a dostatok kvalitného spánku je nevyhnutný pre zdravie srdca a ciev, metabolizmu a dokonca aj mozgu. Je to aktívny proces, potrebujeme ho na to, aby sa telo vyčistilo od toxických látok a dočerpalo energiu na ďalší deň,“ vysvetlila pre portál Cleveland Clinic neurologička Nancy Foldvary-Schaefer.
Zamerajte sa na jednu vec
Dnes už existuje na problémy so spánkom viacero riešení a kým tie väčšie jednoznačne treba riešiť s lekárom, tie menšie sa dajú napraviť aj svojpomocne. Často totiž stačí len malá zmena v nočnej rutine, ktorá vás milo prekvapí a nepokojnému spánku spraví absolútny škrt cez rozpočet. Presne taká je aj škandinávska spánková metóda.