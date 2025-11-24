Ak sa budíte uprostred noci, má to len jedno vysvetlenie. Neurovedec prezradil, čo sa tým dá robiť - Dobré noviny
Ak sa budíte uprostred noci, má to len jedno vysvetlenie. Neurovedec prezradil, čo sa tým dá robiť
Ak sa budíte uprostred noci, má to len jedno vysvetlenie. Neurovedec prezradil, čo sa tým dá robiť

Andrew Huberman / Ilustračné foto.
Andrew Huberman / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/hubermanlab, Freepik/jcomp

Jedno z riešení sa väčšine ľudí nepozdáva, preto odborník prišiel aj s ďalšími.

Nepokojný spánok, budenie sa uprostred noci či desiatky prebdených minút strávených pozeraním do stropu - presne tak vyzerajú noci tých, ktorí nedokážu zažmúriť oka, hoci si to telo žiada. Skúsený odborník najnovšie vysvetlil, prečo sa to deje a ako s týmto fenoménom čo najefektívnejšie zatočiť.

Jasný dôvod

Prerušovaný spánok negatívne ovplyvňuje náladu a tí, ktorí ním trpia, sú počas dňa často podráždení a navyše aj unavení. Nie je to však jediný problém. Ak situácia trvá príliš dlho, môže to zásadne poškodiť aj zdravie.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/jcomp

„Všetci sa dokážeme oveľa jednoduchšie prinútiť ostať hore, ako zaspať. A ak nepijete priveľa tekutín a nebudíte sa preto, že potrebujete ísť na toaletu, dôvodom je pravdepodobne to, že vám chýba melatonín,“ vysvetlil podľa spravodajského webu Mirror neurovedec Andrew Huberman.

Nebojujte s vlastným telom

Riešenie tohto problému je podľa neho jednoduché - ísť spať oveľa skôr, pokojne už o 21:30, a vstávať okolo štvrtej nadránom. Tento návrh sa však väčšine ľudí nepozdáva, a preto prezradil aj iné spôsoby, ako s prebúdzaním sa uprostred noci zabojovať.

