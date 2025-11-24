Ak sa budíte uprostred noci, má to len jedno vysvetlenie. Neurovedec prezradil, čo sa tým dá robiť
Jedno z riešení sa väčšine ľudí nepozdáva, preto odborník prišiel aj s ďalšími.
Nepokojný spánok, budenie sa uprostred noci či desiatky prebdených minút strávených pozeraním do stropu - presne tak vyzerajú noci tých, ktorí nedokážu zažmúriť oka, hoci si to telo žiada. Skúsený odborník najnovšie vysvetlil, prečo sa to deje a ako s týmto fenoménom čo najefektívnejšie zatočiť.
Jasný dôvod
Prerušovaný spánok negatívne ovplyvňuje náladu a tí, ktorí ním trpia, sú počas dňa často podráždení a navyše aj unavení. Nie je to však jediný problém. Ak situácia trvá príliš dlho, môže to zásadne poškodiť aj zdravie.
„Všetci sa dokážeme oveľa jednoduchšie prinútiť ostať hore, ako zaspať. A ak nepijete priveľa tekutín a nebudíte sa preto, že potrebujete ísť na toaletu, dôvodom je pravdepodobne to, že vám chýba melatonín,“ vysvetlil podľa spravodajského webu Mirror neurovedec Andrew Huberman.
Nebojujte s vlastným telom
Riešenie tohto problému je podľa neho jednoduché - ísť spať oveľa skôr, pokojne už o 21:30, a vstávať okolo štvrtej nadránom. Tento návrh sa však väčšine ľudí nepozdáva, a preto prezradil aj iné spôsoby, ako s prebúdzaním sa uprostred noci zabojovať.